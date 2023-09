6 Saham Ini Bisa Jadi Pilihan Investor

Wall Street mengalami pelemahan

Bursa Asia Pasifik mencatat kenaikan

Berikut saham pilihan BNI Sekuritas untuk hari ini:

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO): Buy on Weakness

Support di 1400, cutloss jika break di bawah 1360.

Jika tidak break di bawah 1360, potensi naik ke 1460-1520 short term. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI): Spec Buy

Support di 1800, cutloss jika break di bawah 1790.

Jika tidak break di bawah 1790, potensi naik ke 1850-1900 short term. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM): Spec Buy

Support di 1900, cutloss jika break di bawah 1880.

Jika tidak break di bawah 1900, potensi naik ke 1930-1950 short term. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF): Buy on Weakness

Support di 1760, cutloss jika break di bawah 1720.

Jika tidak break di bawah 1720, potensi naik ke 1800-1870 short term. PT Saritoga Investama Sedaya Tbk (SRTG): Spec Buy

Support di 1680, cutloss jika break di bawah 1660.

Jika tidak break di bawah 1660, potensi naik ke 1730-1760 short term. PT Sarana Menara Nusantara (TOWR): Spec Buy

Support di 1010, cutloss jika break di bawah 1000.

Jika tidak break di bawah 1000, potensi naik ke 1040-1060 short term.

(ANN)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) berpotensi mencapai level resistance 7.000. Namun potensi penguatan itu akan terhambat oleh pengumuman suku bunga The Federal Reserve."Hari ini IHSG akan berpotensi kembali tes untuk break resistance di 7000- 7020, tapi berpotensi akan minor koreksi jika tidak berhasil break 7020 karena minggu ini ada pengumuman the Fed Level support IHSG berada di 6920-6950 dan resistance IHSG berada di 7000-7020,” kata Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman dalam riset harian, Senin, 18 September 2023.Pada Jumat lalu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah sebesar 0,83 persen, begitu juga dengan S&P 500 yang turun sebesar 1,22 persen. Sementara indeks Nasdaq turut terkoreksi signifikan sebesar 1,56 persen.Sektor teknologi informasi mencatat penurunan terdalam di S&P 500, turun hampir 2 persen. Saham Adobe dan Arm Holdings terkoreksi. Industrial production AS untuk Agustus 2023 naik 0,4 persen month on month, di atas perkiraan.Di samping itu, pada Jumat lalu hampir seluruh bursa regional Asia Pasifik menguat, seperti Nikkei, Kospi dan S&P/ASX 200 yang masing-masing menguat lebih dari 1 persen.Tiongkok melaporkan industrial production 4,5 persen year on year dan retail sales 4,6 persen year on year pada Agustus 2023, keduanya di atas perkiraan.Saham Softbank naik lebih dari 3 persen setelah Arm, perusahaan desain chip yang dimilikinya naik hampir 25 persen pada debutnya di Nasdaq.Indonesia melaporkan surplus neraca perdagangan (trade balance) Agustus 2023 sejumlah USD3,12 miliar, jauh di atas perkiraan.