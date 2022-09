Waduh! Rupiah Nyaris ke Level Rp15 Ribu/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah kian melemah terhadap dolar AS. Mata uang rupiah terimbas sentimen kenaikan suku bunga The Fed untuk memangkas inflasi di AS. Akibatnya dolar AS kian menguat terhadap rupiah baca juga: Yah, Rupiah Keok di Akhir Pekan Bloomberg mencatat mata uang rupiah mencapai Rp14.954 atau melemah 57 bps atau 0,38 persen pada penutupan perdagangan Jumat, 16 September 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.950 per USD atau melemah 55 bps atau 0,3693 persen.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan tekanan mungkin masih akan menyambangi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini karena sentimen The Fed.Ariston menyampaikan, di pasar kini berkembang ekspektasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS sebesar 100 basis poin pada September karena tingkat inflasi AS yang masih tinggi pada Agustus."Di sisi lain, surplus neraca perdagangan Indonesia Agustus yang melebihi ekspektasi, di atas USD5 miliar, bisa menahan pelemahan rupiah hari ini," ujar Ariston.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2022 mengalami surplus USD5,76 miliar dengan nilai ekspor USD27,91 miliar dan impor USD22,15 miliar, dan merupakan surplus selama 28 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.Surplus neraca perdagangan pada Agustus 2022 ditopang oleh surplus neraca komoditas nonmigas. Adapun neraca perdagangan non-migas tercatat surplus 7,74 miliar dolar AS dengan komoditas penyumbang surplus utama yaitu bahan bakar mineral, besi dan baja, lemak dan minyak hewan nabati.