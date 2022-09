Yah, Rupiah Keok di Akhir Pekan

Mengutip data Bloomberg, Jumat, 16 September 2022 rupiah dibuka di level Rp14.930 per USD. Sementara pada penutupan perdagangan kemarin rupiah sudah berada di Rp14.897,5 per USD.



Kemudian hingga pukul 09.23 WIB mata uang garuda itu melemah 40 poin atau 0,27 persen ke level Rp14.937,5 per USD. Jakarta: Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini kembali melemah dan semakin mendekati level Rp15 ribu per USD.Mengutip data Bloomberg, Jumat, 16 September 2022 rupiah dibuka di level Rp14.930 per USD. Sementara pada penutupan perdagangan kemarin rupiah sudah berada di Rp14.897,5 per USD.Kemudian hingga pukul 09.23 WIB mata uang garuda itu melemah 40 poin atau 0,27 persen ke level Rp14.937,5 per USD.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sementara menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pagi ini berada di posisi Rp14.925 per USD. Rupiah melemah 30 poin atau 0,2 persen.

Baca juga: Gawat! Bank Dunia Lihat Ekonomi Global Menuju Resesi di 2023, Kok Bisa?

Menurutnya, perhatian sekarang telah beralih ke pertemuan Fed minggu depan. Para pedagang memposisikan bank sentral AS untuk menjadi lebih agresif minggu depan dalam pertempurannya untuk mengekang inflasi setelah dirilisnya laporan harga konsumen.

Adapun rentang gerak rupiah berada di level Rp14.930 hingga Rp14.946,5 per USD. Secara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,73 persen.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar menguat di perdagangan Kamis, 15 September 2022. Penguatan itu didorong oleh pembeli kembali menjelang pertemuan Federal Reserve minggu depan dan ditundanya pertemuan Bank of England setelah kematian Ratu Elizabeth II.Untuk hari ini ia memperkirakan rupiah akan bergerak di level Rp14.870-Rp14.930 per USD.