Nyerah Lawan Dolar AS, Rupiah Jelang Akhir Pekan Ditutup di Rp14.998

Dolar AS menguat

(HUS)

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini kembali mengalami pelemahan, setelah sempat menguat dan menjauhi level Rp15 ribu per USD.Mengutip data Bloomberg, Jumat, 23 Juni 2023, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp14.998 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun sebanyak 58 poin atau setara 0,39 persen dari posisi Rp15.940 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.990 per USD. Rupiah melemah sebanyak 56 poin atau setara 0,37 persen dari Rp14.934 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.998 per USD. Mata uang Garuda turun sebesar 80 poin dari Rp14.918 per USD di perdagangan sebelumnya.Sementara itu, dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), di tengah spekulasi pengetatan lebih lanjut oleh Federal Reserve dan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi serta rentetan kenaikan suku bunga oleh beberapa bank sentral.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,30 persen menjadi 102,3849 pada akhir perdagangan.Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell pada Kamis, 22 Juni 2023, menyatakan bank sentral belum mencapai akhir dari siklus pengetatannya, di hari kedua kesaksian kongresnya.Pembuat kebijakan merasa tepat untuk menaikkan suku bunga lagi tahun ini, dan mungkin dua kali jika ekonomi berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan ketika mereka telah dinaikkan ke tingkat restriktif yang sesuai, kata Powell kepada Komite Perbankan Senat.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0959 dari USD1,0984 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,2745 dari USD1,2773 pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,8961 franc Swiss dari 0,8930 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3145 dolar Kanada dari 1,3161 dolar Kanada.Dolar AS dibeli 143,0390 yen Jepang, lebih tinggi dari 141,8060 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 10,6893 krona Swedia dari 10,6505 krona Swedia.