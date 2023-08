Rupiah Pagi di Awal Pekan Dibuka Melemah

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin pagi terpantau melemah ketimbang penutupan perdagangan di akhir pekan lalu di posisi Rp15.152 per USD. Sejauh ini belum ada katalis positif signifikan yang membuat mata uang Garuda berbalik arah ke area positif dan kembali ke posisi Rp14 ribu per USD.Mengutip Investing.com, Senin, 7 Agustus 2023, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi terlihat melemah ke level Rp15.163 per USD. Rentang harian pagi ini di Rp15.145 hingga Rp15.173 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.104 per USD.Sementara itu, dolar AS turun pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), sebagai tanggapan atas laporan non-farm payrolls yang mengecewakan untuk Juli, yang jauh dari harapan. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,52 persen menjadi 102,0145 pada akhir perdagangan.