Rupiah Perkasa Pagi Ini Jadi Rp14.894 per USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Senin pagi, menguat 0,66 persen ke level Rp14.894 per USD.Melansir data Bloomberg, Senin, 5 Juni 2023 penguatan rupiah terhadap dolar AS ini dibandingkan dengan penutupan perdagangan pekan lalu yang senilai Rp14.994 per USD.Sementara jika mengacu Yahoo Finance, penguatan nilai tukar rupiah sebesar 0,63 persen atau 95 poin ke level Rp14.889 per USD. Rupiah bergerak pada rentang Rp14.869 per USD sampai Rp14.999 per USD.Pada analisis hariannya beberapa waktu lalu, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan pergerakan rupiah masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian pagu utang Amerika Serikat, meski sudah terjadi kesepakatan.Menurutnya. jika tak adanya kepastian terkait pagu utang tersebut akan membahayakan kondisi perekonomian Amerika Serikat.Selain itu, gerak nilai tukar rupiah juga akan dipengaruhi oleh keputusan suku bunga The Federal Reserve (The Fed). Kabarnya The Fed akan menaikkan suku bunga hingga 25 basis poin.Sementara dari dalam negeri adanya sentimen positif terkait pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan. Bank Indonesia merilis pertumbuhan ekonomi di 2023 akan berada di kisaran 4,7 hingga 5,6 persen."Kemungkinan besar di kuartal III-2023, ada potensi saya lihat ke Rp15.500," kata Ibrahim.