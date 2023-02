Duh.. Wall Street Ambles dan Catat Kerugian Mingguan Terbesar

Dow Jones terpuruk

(ANN)

New York: Wall Street mencatat penurunan tajam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) dan mencatat kerugian mingguan terbesar tahun ini.Penurunan itu karena investor bersiap untuk kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari Federal Reserve AS menyusul laporan inflasi AS yang lebih panas dari perkiraan.Melansir Antara, Sabtu, 25 Februari 2023 Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 336,99 poin atau 1,02 persen menjadi 32.816,92. Indeks S&P 500 juga merosot 42,28 poin atau 1,05 persen menjadi 3.970,04. Lalu indeks Komposit Nasdaq tergelincir 195,46 poin atau 1,69 persen menjadi 11.394,94.Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor real estat, teknologi, dan konsumer non-primer mengalami penurunan terbesar. Sektor jasa komunikasi juga turun 1,4 persen mencatat kerugian keenam berturut-turut, penurunan terburuk sejak penurunan enam sesi serupa pada Agustus.Untuk indeks saham-saham unggulan Dow Jones Industrial Average, penurunan 3,0 persen adalah penurunan mingguan terbesar sejak September. Itu juga merupakan penurunan mingguan keempat berturut-turut Dow, penurunan beruntun terpanjang selama hampir 10 bulan.Indeks S&P 500 dan Komposit Nasdaq juga mencatat penurunan mingguan masing-masing 2,7 persen dan 3,3 persen.Setelah perdagangan yang kuat pada Januari, pasar saham mengalami kemunduran bulan ini karena banyaknya data ekonomi yang memperkuat kekhawatiran bahwa bank sentral AS mungkin harus mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama.Salah satunya adalah indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), pengukur inflasi pilihan The Fed, melonjak 0,6 persen bulan lalu setelah naik hanya 0,2 persen pada Desember.Lalu, data pengeluaran konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, melonjak 1,8 persen bulan lalu, melebihi perkiraan kenaikan 1,3 persen.