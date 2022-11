Permintaan Melemah, Harga Minyak Anjlok 2%

(HUS)

New York: Harga minyak turun sekitar dua persen pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), mencatat penurunan mingguan kedua, karena kekhawatiran tentang melemahnya permintaan di Tiongkok dan kenaikan suku bunga AS lebih lanjut.Dikutip dari Antara, Sabtu, 19 November 2022, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari menetap di USD87,62 per barel, tergelincir USD2,16 atau 2,4 persen di London ICE Futures Exchange.Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember merosot USD1,56 atau 1,9 persen menjadi USD80,08 per barel di New York Mercantile Exchange.Kedua kontrak acuan membukukan kerugian mingguan, dengan Brent turun sekitar 9,0 persen dan WTI sekitar 10 persen. Dolar AS yang lebih kuat, yang membuat minyak lebih mahal bagi pembeli non-Amerika, menekan harga minyak mentah. Struktur pasar dari kedua kontrak acuan minyak bergeser dengan cara yang mencerminkan berkurangnya kekhawatiran pasokan.Harga minyak mentah mendekati rekor tertinggi awal tahun ini karena invasi Rusia ke Ukraina menambah kekhawatiran tersebut. Selain itu, kontrak berjangka bulan depan melonjak ke premi yang sangat besar dibandingkan kontrak yang jatuh tempo, sebuah sinyal bahwa orang khawatir tentang ketersediaan minyak segera dan bersedia membayar mahal untuk mengamankan pasokan.Kekhawatiran pasokan itu memudar. Kontrak WTI saat ini sekarang diperdagangkan dengan diskon untuk bulan kedua, struktur yang dikenal sebagai contango, untuk pertama kalinya sejak 2021, menurut data Refinitiv Eikon.Kondisi ini juga akan menguntungkan mereka yang ingin menyimpan lebih banyak minyak di persediaan untuk nanti, terutama dengan stok yang masih rendah."Semakin dalam contango, semakin besar kemungkinan pasar akan menyimpan barel tersebut," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger.Brent masih dalam struktur yang berlawanan, mundur, meskipun premi Brent terdekat atas pemuatan barel dalam enam bulan turun serendah USD3 per barel, terendah sejak April.Tiongkok, yang menurut sumber ingin memperlambat impor minyak mentah dari beberapa sumber, telah mengalami peningkatan kasus covid-19, sementara harapan untuk kenaikan suku bunga AS yang tidak terlalu agresif telah dipatahkan oleh pernyataan dari beberapa pejabat Federal Reserve."Situasi di Tiongkok dengan covid-19 terus menghantui pasar ini," kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York. "Begitu banyak optimisme diperkirakan di pasar segera setelah mereka mencoba mengatakan bahwa mereka akan dibuka kembali, tetapi kenyataan di lapangan benar-benar berlawanan dengan analisis penuh harapan itu."Karena larangan Uni Eropa terhadap minyak mentah Rusia mulai 5 Desember, prospek lebih banyak barel dari Rusia menekan pasar minyak mentah spot juga membebani harga berjangka.Kekhawatiran resesi telah mendominasi minggu ini bahkan dengan pengetatan pasokan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, bersama-sama dikenal sebagai OPEC+. "Di sisi permintaan, ada kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi," kata Naeem Aslam dari Avatrade.The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga lebih kecil 50 basis poin pada pertemuan kebijakan 13-14 Desember setelah empat kenaikan berturut-turut sebesar 75 basis poin, sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan.OPEC+, yang memulai putaran baru pemotongan pasokan pada November, mengadakan pertemuan kebijakan pada 4 Desember.