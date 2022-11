Banyak Tantangan Ekonomi, OPEC Pangkas Pertumbuhan Permintaan Minyak 2022

Baca juga: Dolar AS Kembali Tunjukkan Kekuatannya

London: Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada Senin, 14 November 2022 memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global 2022 untuk kelima kalinya sejak April dan memangkas angka tahun depan. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi yang meningkat termasuk inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga.Permintaan minyak pada 2022 akan meningkat sebesar 2,55 juta barel per hari (bph) atau 2,6 persen. OPEC mengatakan dalam laporan bulanan, turun 100 ribu barel per hari dari perkiraan sebelumnya."Ekonomi dunia telah memasuki periode ketidakpastian yang signifikan dan tantangan yang meningkat pada kuartal keempat tahun 2022," kata OPEC dalam laporan tersebut, dilansir Antara, Selasa, 15 November 2022."Risiko penurunan termasuk inflasi tinggi, pengetatan moneter oleh bank-bank sentral utama, tingkat utang negara yang tinggi di banyak kawasan, pengetatan pasar tenaga kerja dan kendala rantai pasokan yang masih ada," imbuhnya.Sementara untuk tahun depan, OPEC memperkirakan permintaan minyak naik 2,24 juta barel per hari, juga 100 ribu barel per hari, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.Meskipun mengomentari tantangan yang meningkat, OPEC mempertahankan prakiraan pertumbuhan ekonomi global 2022 dan 2023 stabil dan mengatakan sementara risiko condong ke sisi penurunan, ada juga potensi kenaikan."Ini mungkin berasal dari berbagai sumber. Terutama, inflasi dapat dipengaruhi secara positif oleh resolusi situasi geopolitik di Eropa Timur, yang memungkinkan kebijakan moneter yang kurang hawkish," kata OPEC.Harga minyak mempertahankan penurunan setelah laporan dirilis, diperdagangkan sekitar USD95 per barel.Untuk Oktober, dengan melemahnya harga minyak karena kekhawatiran resesi, grup tersebut melakukan pemotongan 100 ribu barel per hari untuk target produksi OPEC+, dengan pengurangan yang lebih besar mulai November.