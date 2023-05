Hore! Kekhawatiran Resesi yang Mulai Pudar Bikin Harga Minyak Merangkak Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Laporan pertumbuhan kredit AS dipelototi

*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*

(HUS)

Singapura: Harga minyak naik tipis di awal perdagangan Asia pada Senin pagi. Ini karena kekhawatiran resesi di AS yang mendorong harga turun selama tiga minggu berturut-turut untuk pertama kalinya sejak November, mulai surut.Dikutip Antara, Senin, 8 Mei 2023, minyak mentah berjangka Brent terkerek enam sen menjadi diperdagangkan di USD75,36 per barel pada pukul 00.22 GMT. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS terangkat delapan sen menjadi USD71,42 per barel.Kekhawatiran krisis perbankan AS akan memperlambat ekonomi dan melemahkan permintaan bahan bakar di negara konsumen minyak terbesar di dunia mendorong harga acuan Brent turun 5,3 persen minggu lalu dan membuat WTI anjlok 7,1 persen, meskipun rebound tajam pada Jumat, 5 Mei 2023, yang membuat harga acuan masing-masing menguat sekitar 4,0 persen.Laporan pekerjaan AS yang sehat untuk April, dolar yang lebih lemah, dan ekspektasi pemotongan pasokan pada pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, bersama-sama disebut OPEC+, pada Juni telah membantu menghentikan penurunan harga."Rebound minyak mengikuti kembalinya saham-saham energi di Wall Street pada Jumat lalu setelah AS melaporkan data pekerjaan yang kuat, yang meredakan kekhawatiran tentang resesi ekonomi akan segera terjadi yang menyebabkan aksi jual di awal pekan," kata analis di CMC Markets Tina Teng.Amerika Serikat diperkirakan akan melaporkan angka inflasi harga konsumen untuk April, yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pergerakan suku bunga di tengah ekspektasi luas Federal Reserve AS akan menghentikan kenaikan suku bunga Yang juga menjadi fokus adalah dua laporan tentang kondisi kredit AS dan permintaan pinjaman, yang akan diawasi lebih ketat dari biasanya, sehubungan dengan tekanan baru-baru ini pada sistem perbankan regional AS.Para pedagang minggu ini juga akan mengamati dengan cermat indikator ekonomi Tiongkok termasuk angka perdagangan, inflasi, pinjaman dan jumlah uang beredar untuk April, karena pelaku pasar terus mengukur pemulihan ekonomi di konsumen minyak terbesar kedua di dunia itu. "Harga minyak mentah dapat terus mengalami rebound," kata Teng.