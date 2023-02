Tekanan Inflasi Memudar, Harga Emas Kian Bersinar

baca juga: Harga Emas Dunia Makin Kinclong

Chicago: Harga emas kembali menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), memperpanjang keuntungan untuk sesi ketiga berturut-turut didorong oleh dolar AS yang lebih lemah setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell menyatakan proses disinflasi telah dimulai.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman pada April di Divisi Comex New York Exchange terdongkrak USD5,9 atau 0,31 persen menjadi USD1.890,70 per ounce setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi sesi USD1.898,90 dan terendah USD1.881,40.Fed menunjukkan sedikit tanda tekanan hawkish terhadap pasar tenaga kerja yang tangguh di Amerika Serikat, meningkatkan harapan suku bunga mungkin tidak akan naik lebih jauh.Dalam sesi tanya jawab di hadapan Economic Club of Washington pada hari Selasa, 7 Februari 2023, Ketua The Fed Jerome Powell mengakui suku bunga perlu bergerak lebih tinggi dari yang diharapkan jika kondisi ekonomi tetap kuat. Dia menegaskan kembali mengenai proses disinflasi yang sedang berlangsung.Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal, Rabu, 8 Februari 2023, Presiden Federal Reserve New York John Williams yakin Federal Reserve perlu mempertahankan suku bunga restriktif selama beberapa tahun untuk mengendalikan inflasi, dan harapan untuk suku bunga Fed akan berada pada tingkat lima sampai dengan 5,25 persen.Gubernur Federal Reserve Lisa Cook mengatakan pada Rabu, 8 Februari 2023, laporan pekerjaan pada Januari yang kuat telah meningkatkan harapannya untuk soft landing. Dia yakin target inflasi dua persen dapat dicapai tanpa peningkatan besar dalam pengangguran.Departemen Perdagangan AS melaporkan pada hari yang sama persediaan grosir AS naik tipis 0,1 persen pada Desember ini merupakan kenaikan terkecil sejak Juli 2020.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman pada bulan Maret naik 24,3 sen atau 1,1 persen menjadi USD22,42 per ounce. Platinum untuk pengiriman pada bulan April bertambah USD1 atau 0,1 persen, menjadi USD987,20 per ounce.