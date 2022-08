Harga Minyak Dunia Turun Tajam, Ini Gara-garanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia turun tajam pada perdagangan Selasa waktu setempat. Hal ini karena kekhawatiran permintaan mendominasi.Melansir Xinhua, Rabu, 17 Agustus 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman September kehilangan USD2,88 atau 3,2 persen menjadi USD89,41 per barel di New York Mercantile Exchange. Kondisi ini menandai penutupan terendah sejak akhir Januari.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun USD2,76 atau 2,9 persen menjadi USD92,34 per barel di London ICE Futures Exchange.Pelaku pasar terus khawatir ekonomi global yang melambat akan mengganggu permintaan energi.Pedagang juga menunggu data stok bahan bakar AS karena Administrasi Informasi Energi AS akan merilis laporan status minyak mingguan pada Rabu.Sedangkan pada perdagangan Senin, patokan minyak mentah AS dan Brent masing-masing turun 2,9 persen dan 3,1 persen.