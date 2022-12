Inflasi AS Mulai Mendingin, Wall Street Kembali Bangkit

baca juga: Wall Street Tergelincir Kekhawatiran Suku Bunga The Fed





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Wall Street menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), dalam volume transaksi yang ringan menjelang libur panjang akhir pekan, karena investor menilai data inflasi sejalan dengan kenaikan suku bunga. Sementara saham energi melonjak menyusul harga minyak lebih tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 176,44 poin atau 0,53 persen, menjadi menetap di 33.203,93 poin. Indeks S&P 500 terangkat 22,43 poin atau 0,59 persen, menjadi berakhir di 3.844,82 poin, Indeks Komposit Nasdaq meningkat 21,74 poin atau 0,21 persen, menjadi ditutup di 10.497,86 poin.Indeks S&P 500 dan Nasdaq melemah untuk minggu ketiga berturut-turut, dengan indeks acuan jatuh 0,2 persen dibandingkan dengan penurunan mingguan 1,9 persen untuk Nasdaq. Namun Dow menguat 0,9 persen untuk kenaikan mingguan pertama dari tiga pekan.Sebuah laporan Departemen Perdagangan AS menunjukkan belanja konsumen AS hampir tidak naik pada November, sementara inflasi semakin dingin, tetapi tidak cukup untuk mencegah Federal Reserve AS dari mendorong suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi tahun depan.Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), pengukur inflasi pilihan Fed, naik 0,1 persen bulan lalu setelah naik 0,4 persen pada Oktober. Sebuah survei acuan menunjukkan konsumen AS memperkirakan tekanan harga menjadi moderat terutama di tahun depan, dengan prospek inflasi satu tahun turun ke level terendah dalam 18 bulan pada Desember.Indeks Wall Street turun tajam kemarin setelah data yang direvisi menunjukkan ekonomi Amerika tangguh, memicu kekhawatiran bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan kenaikan suku bunga lebih lama dan akhirnya mendorong ekonomi ke dalam resesi.Kepala Strategi Perdagangan di TD Ameritrade di Chicago, Illinois Shawn Cruz mengatakan data AS terbaru secara kasar sejalan dengan ekspektasi, meredakan beberapa kekhawatiran untuk saat ini."Ini adalah indikasi yang jelas bahwa ini adalah berita buruk, berita baik dari pasar. Pasar ingin The Fed merasa apa yang mereka lakukan sudah cukup," kata Cruz dikutip dari Antara, Sabtu, 24 Desember 2022.Investor telah gelisah sejak minggu lalu karena Fed mengindikasikan mereka tetap berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi 2 persen dan memproyeksikan kenaikan suku bunga di atas 5 persen pada 2023, level yang tidak terlihat sejak 2007.Joe Quinlan Kepala Strategi Pasar di Merrill and Bank of America Private Bank menyebut sikap hawkish Fed sebagai awan besar di depan mata."Hari ini lebih merupakan tanggapan yang diredam terhadap data yang baik tetapi masih belum semuanya jelas, misi tercapai," katanya seraya menambahkan bahwa perkiraan laba para analis untuk 2023 kemungkinan terlalu tinggi.Saham energi menonjol mencatat kenaikan terbesar sepanjang sesi karena harga minyak naik menyusul berita rencana Moskow untuk memangkas produksi minyak mentah.Saham Tesla Inc telah menyentuh level terendah lebih dari dua tahun dalam perdagangan yang fluktuatif karena janji bos Elon Musk untuk tidak menjual sahamnya setidaknya selama dua tahun tidak meyakinkan investor.Di bursa AS, 7,75 miliar saham berpindah tangan pada Jumat, 23 Desember 2022, dibandingkan dengan rata-rata 11,41 miliar untuk 20 sesi terakhir.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id