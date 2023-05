Kemarin Resesi, Kini Sentimen Konsumen AS yang Buat Harga Minyak Surut!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Saham AS turun

(ABD)

New York: Harga minyak mentah berjangka terus turun pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Pelemahan terjadi karena indeks sentimen konsumen Amerika Serikat (AS) yang mengecewakan untuk Mei.Mengutip Xinhua, Sabtu, 13 Mei 2023, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni turun USD0,83 atau 1,17 persen menjadi USD70,04 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun USD0,81 atau 1,08 persen menjadi USD74,17 per barel di London ICE Futures Exchange.Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov menyatakan pasar minyak berada di bawah tekanan kuat karena pedagang tetap fokus pada risiko resesi. "Hari ini laporan sentimen konsumen Michigan yang lebih lemah dari perkiraan berfungsi sebagai katalis bearish tambahan untuk minyak WTI," kata Zernov.Indeks sentimen konsumen AS turun menjadi 57,7 pada Mei, lebih rendah dari perkiraan konsensus 63 dan April 63,5, menurut data awal yang dikeluarkan oleh Pusat Survei Konsumen Universitas Michigan.Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya menambahkan harga minyak mentah semakin terpukul karena reli dolar AS meluas. Indeks dolar AS naik sekitar 0,6 persen pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) di tengah meningkatnya permintaan untuk tempat berlindung yang aman.Plus, rig pengeboran minyak aktif di Amerika Serikat turun dua menjadi 586 minggu ini. Sementara rig pengeboran minyak aktif Kanada meningkat tiga menjadi 37, menurut data yang dikeluarkan oleh penyedia layanan minyak Baker Hughes.Di sisi lain, saham-saham Amerika Serikat bergerak turun pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Pelemahan terjadi karena sentimen konsumen yang mengecewakan membebani selera risiko investor.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 8,89 poin atau 0,03 persen menjadi 33.300,62. Kemudian indeks S&P 500 merosot 6,54 poin atau 0,16 persen menjadi 4.124,08. Indeks Komposit Nasdaq merosot 43,76 poin atau 0,35 persen menjadi 12.284,74.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, di mana utilitas dan kebutuhan pokok konsumen memimpin kenaikan dengan naik masing-masing 0,44 persen dan 0,36 persen. Kebijakan konsumen dan keuangan memimpin penurunan dengan penurunan masing-masing 0,89 persen dan 0,41 persen.