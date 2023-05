Prospek Gagal Bayar Utang AS Tenggelamkan Wall Street, Kok Bisa?

Mengutip Xinhua, Rabu, 3 Mei 2023, indeks Dow Jones Industrial Average turun 367,17 poin atau 1,08 persen menjadi 33.684,53. Sedangkan indeks S&P 500 merosot 48,29 poin atau 1,16 persen menjadi 4.119,58. Indeks Komposit Nasdaq merosot 132,09 poin atau 1,08 persen menjadi 12.080,51.



Menteri Keuangan AS Janet Yellen memperingatkan Amerika Serikat tidak dapat memenuhi semua kewajiban pemerintah paling cepat 1 Juni, jika Kongres AS tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu itu. New York: Bursa saham Amerika Serikat ( AS ) turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena prospek gagal bayar utang AS dan indikator pasar tenaga kerja yang lemah merusak sentimen pasar.Mengutip Xinhua, Rabu, 3 Mei 2023, indeks Dow Jones Industrial Average turun 367,17 poin atau 1,08 persen menjadi 33.684,53. Sedangkan indeks S&P 500 merosot 48,29 poin atau 1,16 persen menjadi 4.119,58. Indeks Komposit Nasdaq merosot 132,09 poin atau 1,08 persen menjadi 12.080,51.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan keuangan memimpin penurunan masing-masing sebesar 4,28 persen dan 2,3 persen. Sementara itu, sektor pilihan konsumen melawan tren, naik 0,16 persen.Menteri Keuangan AS Janet Yellen memperingatkan Amerika Serikat tidak dapat memenuhi semua kewajiban pemerintah paling cepat 1 Juni, jika Kongres AS tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu itu.

Namun, Gedung Putih mengatakan, Presiden AS Joe Biden tidak akan bernegosiasi mengenai plafon utang selama pertemuannya dengan para pemimpin kongres pada 9 Mei dan akan mengadakan pembicaraan pada awal proses anggaran terpisah. Pendinginan terus-menerus dari pasar tenaga kerja AS menambah kekhawatiran atas antisipasi resesi dalam ekonomi AS.

Lowongan pekerjaan AS turun

Lowongan pekerjaan AS turun menjadi 9,590 juta pada Maret, turun dari pembacaan yang direvisi 9,974 juta pada Februari, menurut Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS.



"Pasar tenaga kerja jelas mendingin karena pemberi kerja mulai menarik kembali tawaran pekerjaan dan karena PHK meningkat," kata Analis Pasar Senior OANDA Edward Moya.



Selain itu, akuisisi JPMorgan atas First Republic Bank dari Federal Deposit Insurance Corporation gagal meredakan kekhawatiran atas sektor perbankan AS. Saham berjuang karena investor menyaksikan bagian penting dari ekonomi memasuki terjun bebas, tambah Moya, mengutip penurunan saham beberapa bank daerah.

(ABD)