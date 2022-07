Wall Street Menghijau, Dow Jones Naik 1,05%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laju bursa saham di Wall Street menghijau pada penutupan perdagangan Senin, 4 Juli 2022. Kenaikan bursa saham Wall Street diikuti dengan sikap antisipasi investor jelang kenaikan suku bunga oleh The Fed.Dikutip dari CNBC, Selasa, 5 Juli 2022, bursa saham Dow Jones Industrial Avarege (DJIA) naik 1,05 persen, Nasdaq naik 0,09 persen, serta S&P 500 naik 1,06 persen. Kenaikan saham di Dow Jones ditopang saham konsumer goods seperti McDonald dan Coca Cola Co.Sementara itu bursa saham Nasdaq didorong oleh kenaikan saham DocuSign Inc, CrowdStrike serta Okta Inc. Koreksi terjadi pada saham Lam Research dan KLA Corp.Kemudian bursa saham S&P ditopang oleh Etsy Inc, Pultegroup Inc dan Warner Bros Discovery Inc. Masing-masing mengalami kenaikan sebesar 9,05 persen, 6,5 persen, dan 6,1 persen.Dari eropa laju saham Inggris, Prancis, dan Jerman bervariasi pada penutupan perdagangan kemarin.Bursa saham Inggris ditutup lebih tinggi pada perdagangan Senin, 5 Juli 2022, menghentikan kerugian selama tiga hari berturut-turut, dengan indeks acuan FTSE 100 di Bursa Efek London bangkit 0,89 persen atau 64,00 poin, menjadi 7.232,65 poin.Bursa saham Jerman berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin waktu setempat, 4 Juli 2022, berbalik melemah dari kenaikan akhir pekan lalu, dengan indeks acuan DAX 40 di Bursa Efek Frankfurt terpangkas 0,31 persen atau 39,65 poin menjadi 12.773,38.Bursa saham Prancis berakhir lebih tinggi pada perdagangan Senin waktu setempat, 4 Juli 2022, memperpanjang reli untuk hari kedua berturut-turut, dengan indeks acuan CAC 40 di Bursa Efek Paris bertambah 0,40 persen atau 23,59 poin menjadi 5.954,65.