Wall Street Bangkit Kembali, Dow Jones Naik 1,05%

New York: Saham-saham di Wall Street bangkit kembali ke penutupan yang lebih tinggi dalam perdagangan ringan pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena investor memulai paruh kedua tahun ini menjelang liburan panjang akhir pekan 14 Juli di Amerika Serikat.Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 321,83 poin atau 1,05 persen, menjadi menetap di 31.097,26 poin. Indeks S&P 500 bertambah 39,95 poin atau 1,06 persen, menjadi berakhir di 3.825,33 poin. Indeks Komposit Nasdaq menguat 99,11 poin atau 0,90 persen, menjadi 11.127,85 poin.Semua 11 sektor utama S&P 500 mengakhiri sesi di zona hijau, dengan sektor utilitas menikmati persentase kenaikan terbesar.Ketiga indeks saham utama AS membalikkan kerugian awal menjadi berakhir dengan baik ke wilayah positif setelah pasar saham paruh pertama terburuk dalam beberapa dekade. Namun, ketiga indeks membukukan kerugian untuk minggu ini."Kami menuju liburan akhir pekan dan mengadakan reli bantuan di akhir hari," kata Kepala Investasi NovaPoint, Joseph Sroka, di Atlanta dikutip dari Antara, Sabtu, 2 Juli 2022.Dia mengatakan pelaku pasar sekarang melihat ke musim laporan laba perusahaan kuartal kedua, laporan ketenagakerjaan Juni Departemen Tenaga Kerja, dan pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) diharapkan nanti pada Juli.Sektor microchip turun tajam setelah Micron Technology Inc memperingatkan penurunan permintaan. Saham Micron merosot 2,9 persen, menarik indeks Philadelphia SE Semiconductor jatuh 3,8 persen.Kekhawatiran atas berkurangnya permintaan dalam menghadapi inflasi yang tinggi selama beberapa dekade tercermin dalam Indeks Manajer Pembelian (PMI) Institute for Supply Management (ISM), yang menunjukkan perlambatan pada kedua harga input pesanan baru.Laporan ISM mendukung pandangan bahwa ekonomi sedang mendingin dan inflasi tampaknya telah melewati puncaknya. Ini telah meningkatkan kemungkinan bahwa Fed memiliki ruang gerak untuk poros dovish setelah kenaikan suku bunga 75 basis poin kedua berturut-turut yang diharapkan pada Juli."The Fed perlu melihat lebih banyak bukti untuk mengubah pikirannya tentang kenaikan suku bunga lebih lanjut," kata Ahli Strategi Portofolio Senior Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey, di New York.Musim pelaporan keuangan kuartal kedua dimulai dalam beberapa minggu, dan 130 perusahaan di S&P 500 telah menyampaikan pra-pengumuman. Dari mereka, 45 positif dan 77 negatif, rasio negatif/positif yang lebih lemah dari tahun lalu, menurut data Refinitiv.Prospek margin keuntungan yang terkena pukulan dari inflasi dan permintaan konsumen yang berkurang akan membuat pelaku pasar mendengarkan dengan cermat panduan ke depan.Para analis sekarang memperkirakan agregat pertumbuhan laba S&P 500 kuartal kedua sebesar 5,6 persen, turun dari 6,8 persen yang diproyeksikan pada awal kuartal, menurut Refinitiv.Saham jaringan department store Kohl's Corp anjlok 19,6 persen menyusul keputusannya untuk menghentikan pembicaraan tentang kemungkinan penjualan ke Franchise Group. Volume transaksi di bursa AS mencapai 11,01 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,88 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.