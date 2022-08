Wall Street Terkoreksi Tipis, Dow Jones Jatuh Paling Dalam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laju saham di Wallstreet melemah pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa, 23 Agustus 2022. Mayoritas laju indeks saham seperti S&P500, Nasdaq dan Dow Jones Industrial Averege (DJIA) melemah.DIkutip dari CNBC International, Rabu, 23 Agustus 2022, indeks S&P jatuh 0,22 persen atau 9,26 poin ke level 4128. Indeks Nasdaq melemah 0,27 poin ke level 12.381. Kemudian, indeks DJIA melemah 0,47 persen atau 154 poin ke level 32.909.Saham yang menguat adalah Haliburton, Occidental Proteleum, Schumberger, Palo Alto, Pindouduo, Crowdstrike, Chevron Corp, Caterpillar Inc dan Dow Inc. Saham minyak menguat pada penutupan perdagangan kemarin.Sementara itu saham yang melemah adalah Twitter Inc, Pool Corp, Healthpeak, Zoom Video Co, Docu Sign, Vertex, Home Depot, Verizon dan Procter & Gamble. Saham Twitter dan Zoom Video jatuh paling dalam pada perdagangan kemarin.Sekitar 88 persen investor khawatir tentang kenaikan inflasi dan suku bunga, menurut studi J.P. Morgan Wealth Management dari polling lebih dari 2.000 orang Amerika, dengan sampel investor kulit hitam dan Hispanik.The Fed pada Juli sudah memberlakukan kenaikan suku bunga tiga perempat poin persentase kedua berturut-turut, yang bertujuan untuk melawan kenaikan harga tanpa memicu resesi. Dan notulen rapat menyarankan The Fed tidak akan ragu untuk melakukan kenaikan lebih lanjut sampai inflasi mereda."Apa yang telah kita lihat dalam seminggu terakhir adalah realisasi bahwa The Fed masih dapat menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada September," kata Kepala Eksekutif Longbow Asset Management di Tulsa, Oklahoma Jake Dollarhide.