Wall Street Merah! Saham Teknologi dalam Tekanan

Jakarta: Gerak indeks saham di Wall Street 'terbakar' pada penutupan perdagangan Senin, 22 Agustus 2022 waktu setempat. Indeks S&P 500, NASDAQ, dan Dow Jones Industrial Avarege (DJIA) melemah sebelum keputusan The Fed dalam rapat tahunannya.DIkutip dari CNBC International, Selasa, 23 Agustus 2022, tampak indeks S&P 500 turun 2,14 persen atau 90 poin ke level 4.137. Kemudian indeks NASDAQ melemah 2,55 persen atau 323 poin menjadi 12.381. Lalu Indeks DJIA terkoreksi 1,91 persen atau 643 poin ke level 33.063.Saham-saham yang terkoreksi pada perdagangan kemarin adalah Warner Bros, Aptiv PLC, Carmax Inc, Netflix Inc, Booking Holding, Match Group, Intel Corp, Salesforce dan Walt Disney Co. Sementara itu saham-saham yang menguat adalah Mosaic.co, Albemerie Corp, CF Industries, Pinduoduo Inc, Baidu Inc, Net Ease Inc, Procter & Gamble, Chevron, dan Jhonson & Jhonson.Saham teknologi tertekan karena imbal hasil treasury terus naik di tengah kekhawatiran The Fed dapat memberikan kejutan hawkish akhir pekan ini. Saham teknologi tertekan dari posisi terakhir mereka minggu lalu karena meningkatnya imbal hasil treasury, musuh dari saham yang memiliki valuasi tinggi."(Sebuah) nada yang lebih hawkish kemungkinan akan mengatur panggung untuk pergerakan suku bunga yang lebih agresif bulan depan, sementara nada yang lebih lembut atau lebih dovish diharapkan akan menghidupkan kembali harapan dari pergerakan yang lebih kecil," kata perusahaan investasi global Stifel dalam sebuah catatan.