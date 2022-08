Rencana Fed Naikkan Suku Bunga Bikin Dolar AS Melesat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Indeks dolar AS mencapai level tertinggi dalam lima pekan terakhir dan membukukan kenaikan mingguan terbesar sejak April 2020 pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Ini karena investor menyesuaikan kemungkinan Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga.Bank sentral AS perlu terus menaikkan biaya pinjaman untuk menjinakkan inflasi yang tinggi selama beberapa dekade, kata sejumlah pejabatnya pada Kamis, 18 Agustus 2022. Bahkan ketika mereka memperdebatkan seberapa cepat dan seberapa tinggi untuk mengangkatnya."Mereka masih memiliki pekerjaan yang tepat untuk mereka dan saya tidak berpikir pasar benar-benar diposisikan seperti itu setelah FOMC Juli. Ini benar-benar tentang mengembalikan inflasi ke target ," kata kepala strategi valas Amerika Utara di CIBC Capital Markets di Toronto Bipan Rai, mengacu pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,61 persen menjadi 108,13, tertinggi sejak 15 Juli. Sementara euro turun 0,54 persen menjadi 1,0033 per USD, terendah sejak tanggal yang sama.Greenback menguat 0,73 persen menjadi 136,87 terhadap yen Jepang, terkuat sejak 27 Juli. Poundsterling jatuh 1,03 persen menjadi 1,1813 per USD dan mengalami penurunan mingguan terbesar terhadap dolar sejak September 2020.The Fed dipandang memiliki lebih banyak ruang untuk menaikkan suku bunga daripada bank sentral ekonomi besar lainnya yang lebih rapuh."Agar dolar AS melemah secara signifikan, The Fed harus lebih memperhatikan pertumbuhan daripada inflasi, dan kami belum sampai di sana," ungkap analis Bank of America Michalis Rousakis mengatakan dalam sebuah laporan."Sementara itu, kami memperkirakan (Bank Sentral Eropa) berhenti mendaki tahun depan di tengah kekhawatiran seputar pertumbuhan dan/atau spread. Euro juga terpapar pada persyaratan perdagangan yang jauh lebih buruk dan perlambatan di Tiongkok," kata Rousakis.Euro juga melemah pada Jumat, 19 Agustus 2022, setelah Gazprom mengatakan pipa Nord Stream 1 yang memasok gas dari Rusia ke Eropa di bawah Laut Baltik akan ditutup dari 31 Agustus hingga 2 September untuk pemeliharaan.Pedagang berjangka dana Federal Reserve memperkirakan peluang 55 persen, Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada September dan probabilitas 45 persen untuk kenaikan 75 basis poin.Pejabat bank sentral AS memiliki banyak waktu sebelum mereka perlu memutuskan seberapa besar kenaikan suku bunga untuk disetujui pada pertemuan kebijakan 20-21 September mereka, jelas Presiden Fed Richmond Thomas Barkin. Ketua Fed Jerome Powell akan memperbaharui pasar tentang pandangannya pada simposium Jackson Hole tahunan pada 25-27 Agustus.Yuan Tiongkok tergelincir ke level terendah sejak September 2020 di 6,8199 per USD dalam perdagangan domestik setelah bank sentral menetapkan panduan kurs tengah yang jauh lebih lemah, dengan para pedagang memperkirakan penurunan lebih lanjut. Di pasar uang kripto , bitcoin turun 8,73 persen menjadi USD21.188 dan ether jatuh 8,34 persen menjadi USD1.693. "Pelemahan telah merembes ke dalam lingkup kripto karena spekulan mundur dari aset-aset yang sangat berisiko," kata Susannah Streeter, analis investasi dan pasar senior di Hargreaves Lansdown.