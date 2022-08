Harga Emas Merosot Gara-gara Pertimbangan Fed Menaikkan Suku Bunga Lebih Tinggi

(HUS)

Chicago: Harga emas merosot pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang penurunan untuk hari kelima secara berturut-turut sekaligus mencatat kerugian mingguan. Emas terseret dolar AS yang lebih kuat di tengah langkah Federal Reserve yang mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan lebih besar.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange jatuh USD8,30 atau 0,47 persen menjadi USD1.762,90 per ounce. Untuk minggu ini, kontrak emas Desember kehilangan hampir USD53 atau 2,90 persen. Emas berjangka tergelincir USD5,50 atau 0,31 persen menjadi USD1.771,20 per ounce pada Kamis, 18 Agustus, setelah jatuh USD13 atau 0,73 persen menjadi USD1.776,70 pada Rabu, 17 Agustus, dan tergelincir USD8,40 atau 0,47 persen menjadi USD1.789,70 pada Selasa, 16 Agustus. Dolar AS yang diperdagangkan terbalik terhadap emas, mulai merangkak naik. Pada Jumat, 19 Agustus, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya menguat jauh lebih tajam mencapai tertinggi lima minggu di 108,14."Emas bergerak lebih rendah lagi karena dolar terus mendapat dukungan kuat. Kebangkitan greenback telah sangat membebani logam kuning yang sudah melihat aksi ambil untung setelah mencapai USD1.800," kata analis Craig Erlam di platform perdagangan daring Oanda.Presiden Fed Richmond Thomas Barkin mengatakan pada sebuah acara di negara bagian Maryland AS pada Jumat, 19 Agustus, ia percaya Federal Reserve akan melakukan apa yang diperlukan untuk membawa inflasi kembali ke tingkat target Fed sebesar 2,0 persen, tetapi itu tidak mungkin terjadi segera. Komentarnya mendorong imbal hasil obligasi Pemerintah AS, yang semakin mengurangi daya tarik emas Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 39,5 sen atau 2,03 persen menjadi USD19,069 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD16,9 atau 1,87 persen, menjadi USD888 per ounce.