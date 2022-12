Harga Minyak Dunia Turun Lagi Imbas Beroperasinya Pipa Minyak Keystone

Baca juga: Harga Emas Dunia Terus Berkilau

New York: Harga minyak turun untuk pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), di tengah prospek berlanjutnya kembali layanan pipa minyak mentah utama Keystone. Pipa ini akan mengembalikan sejumlah besar pasokan ke pasar ketika perlambatan ekonomi global meningkatkan kekhawatiran permintaan bahan bakar.Melansir Antara, Jumat, 9 Desember 2022, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari turun 55 sen atau 0,8 persen menjadi USD71,46 per barel di New York Mercantile Exchange. Itu menandai penyelesaian terendah untuk kontrak bulan depan sejak 21 Desember 2021.Sedangkan untuk harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari turun USD1,02 atau 1,32 persen, menjadi USD76,15 per barel di London ICE Futures Exchange."Saya cenderung berpikir sebentar lagi di sini, Anda akan melihat tajuk utama yang mengatakan Keystone akan kembali lebih cepat daripada nanti," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho New York, Bob Yawger.TC Energy Kanada mengatakan telah menutup pipa Keystone 622 ribu barel per hari, yang merupakan jalur utama pengiriman minyak mentah Kanada dari Alberta ke Midwest dan Gulf Coast di AS, setelah terjadi tumpahan ke sungai Kansas. Harga minyak naik setelah perusahaan mengumumkan penutupan.Hingga saat ini TC Energy belum mengumumkan kapan jalur pipa akan dibuka kembali. Hal tersebut membuat sentimen pasar telah bergeser."Kami kembali melihat prospek permintaan," kata Mitra Again Capital LLC New York, John Kilduff.Di sisi lain, pasar energi tertekan oleh kekhawatiran perlambatan ekonomi, melemahnya permintaan bahan bakar di tengah prospek kenaikan suku bunga AS, dengan Federal Reserve secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin minggu depan.Sementara itu, persediaan minyak mentah AS turun minggu lalu, persediaan bensin dan sulingan melonjak sehingga menambah kekhawatiran tentang berkurangnya permintaan.