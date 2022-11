Prospek Ekonomi Global Melemah, Dolar AS Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Dolar AS naik terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), memulihkan kerugian baru-baru ini. Hal ini karena pembatasan baru covid-19 di Tiongkok memicu kekhawatiran atas prospek ekonomi global dan membuat pedagang menghindari mata uang berisiko.Ibu kota Tiongkok menghadapi ujian paling parah dari pandemi covid-19, menutup bisnis dan sekolah di distrik yang terkena dampak paling parah dan memperketat aturan untuk memasuki kota karena infeksi berdetak lebih tinggi di Beijing dan secara nasional.Kasus-kasus baru telah meragukan harapan bahwa pemerintah dapat segera melonggarkan pembatasannya yang ketat. Kondisi itu telah mendorong dolar, yang dipandang sebagai tempat berlindung yang aman di saat tertekan.Dolar naik 1,2 persen terhadap yen Jepang menjadi 142,085 yen, dengan laju kenaikan satu hari terbesar sejak 6 September. Euro turun 0,86 persen terhadap greenback menjadi 1,0235 dolar."Semua mata tertuju pada Tiongkok hari ini dan kebijakan nol covid-19 mereka. Pedagang khawatir Tiongkok dapat memperluas pembatasan mereka yang dapat memperlambat pertumbuhan dan mengancam inflasi yang lebih tinggi," kata Wakil Presiden Transaksi dan Perdagangan di Monex USA John Doyle dikutip dari Antara, Selasa, 22 November 2022.Mata uang Yuan di pasar domestik Tiongkok dibuka pada 7,1451 per dolar dan melemah ke terendah 7,1708, level terlemah sejak 11 November 2022.Investor mengambil pandangan redup terhadap mata uang berisiko, dolar Australia, dipandang sebagai proksi likuid untuk selera risiko, turun 1,1 persen ke level terendah lebih dari satu minggu di USD 0,66.Dolar menemukan dukungan tambahan setelah Presiden Federal Reserve San Francisco Mary Daly mengatakan bahwa bank sentral AS dapat menaikkan target suku bunga overnight di atas lima persen jika inflasi tidak mereda, meskipun itu bukan hasil yang diharapkannya untuk kebijakan moneter.Para analis juga mematok beberapa kekuatan dolar untuk rebound setelah aksi jual tajam selama beberapa minggu terakhir yang membuat indeks dolar tergelincir sebanyak 4,7 persen pada November."Saya melihat reli dolar pagi ini sebagai cerminan dari pelemahan baru-baru ini, bukan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang berubah," kata Kepala Strategi Valas di Societe Generale Kit Juckes.Data inflasi AS yang lebih dingin dari perkiraan telah mendorong harapan investor kenaikan suku bunga yang meningkatkan dolar oleh Federal Reserve dapat diatur untuk dimoderasi. Itu telah mendorong pedagang untuk mengambil untung dari posisi beli dolar yang ada.Taruhan spekulan pada dolar AS berayun ke posisi net short untuk pertama kalinya dalam lebih setahun, menurut perhitungan oleh Reuters dan data Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas yang dirilis pada Jumat, 18 November 2022. Indeks dolar tetap naik sekitar 12 persen sejauh tahun ini.Investor akan menguraikan risalah dari pertemuan November Fed, yang akan dirilis pada Rabu, 23 November 2022, untuk setiap petunjuk tentang prospek suku bunga.Mata uang dolar AS yang lebih kuat membebani sterling dengan mata uang Inggris tergelincir 0,5 persen menjadi 1,18225 dolar dan karena investor bersiap untuk pelemahan lebih lanjut untuk pound menjelang data keuangan publik yang akan dirilis pada Selasa dan angka PMI pada Rabu, 23 November 2022.Di tempat lain, uang kripto tetap di bawah tekanan, dengan bitcoin turun sekitar 3,0 persen menjadi 15.740 dolar AS, setelah menyentuh level terendah 2 tahun di 15.588 dolar AS pada awal sesi. Industri kripto terus terhuyung-huyung dari keruntuhan busa kripto FTX, yang berutang kepada 50 kreditor terbesarnya hampir USD3,1 miliar, menurut pengajuan kebangkrutan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id