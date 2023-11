Dolar AS Lagi-lagi Ambruk Imbas Sikap Dovish The Fed

Advertisement

Komitmen Fed bikin inflasi capai targetnya

(HUS)

New York: Dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengindikasikan kenaikan suku bunga lebih lanjut mungkin tidak diperlukan.Mengutip Xinhua, Rabu, 29 November 2023, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,45 persen menjadi 102,7465 pada penutupan perdagangan.Diketahui, Indeks Kepercayaan Konsumen pada periode November 2023, yang dilaporkan The Conference Board pada Selasa waktu setempat, melampaui ekspektasi sebelumnya dan angka revisi Oktober 2023.Pada saat yang sama, Waller menyarankan kemungkinan penurunan suku bunga jika inflasi tetap berada dalam tren menurun dalam jangka waktu lama, yang menyebabkan penurunan imbal hasil Treasury AS dan dolar AS Gubernur Fed Michelle Bowman tetap bersikap hawkish, dengan mengatakan menurutnya The Fed harus menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menurunkan inflasi ke target dua persen pada waktu yang tepat.Namun, perubahan nada bicara Waller tampaknya lebih membebani pasar, karena investor tidak memperkirakan The Fed akan memilih kenaikan suku bunga tambahan.Selain itu, Presiden Bank Sentral Chicago Austan Goolsbee mengatakan ia yakin inflasi secara keseluruhan akan turun dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sejak 1950-an.Sementara Presiden Fed New York John Williams juga merasa gembira dengan penurunan inflasi, dan mengatakan The Fed tetap berkomitmen untuk mengembalikan inflasi ke targetnya.Adapun, pada penutupan perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0990 dari USD1,0956 pada sesi sebelumnya, setelah komentar mengejutkan dari anggota Bank Sentral Eropa (ECB) Joachim Nagel yang mengatakan ECB mungkin mempertimbangkan untuk melepas portofolio obligasi bersejarahnya.Di sisi lain, poundsterling Inggris menguat menjadi USD1,2698 dari USD1,2631 pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 147,4240 yen Jepang, lebih rendah dari 148,6250 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8777 franc Swiss dari 0,8802 franc Swiss.Dolar AS turun menjadi 1,3568 dolar Kanada dari 1,3623 dolar Kanada. Dolar AS melemah menjadi 10,3320 kronor Swedia dari 10,4226 kronor Swedia.