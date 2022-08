Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia bertahan menguat pada perdagangan Kamis waktu setempat. Hal ini terjadi setelah Badan Energi Internasional (IEA) menaikkan perkiraan untuk pertumbuhan permintaan minyak global.Melansir Xinhua, Jumat, 12 Agustus 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman September bertambah USD2,41 atau 2,6 persen menjadi USD94,34 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah brent untuk pengiriman Oktober naik USD2,2 atau hampir 2,3 persen menjadi USD99,60 per barel di London ICE Futures Exchange.Dalam laporan bulanannya yang dirilis pada Kamis, IEA menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak 2022 sebesar 380 ribu barel per hari (b/d) menjadi 2,1 juta barel per hari.Kondisi ini mengutip penggunaan minyak yang melonjak dalam pembangkit listrik dan peralihan gas-ke-minyak industri yang didorong oleh krisis Ukraina dan melonjaknya harga gas.Sementara itu, Organisasi Negara Pengekspor Minyak memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan 2022 menjadi 3,1 juta barel per hari dari 3,4 juta barel per hari, imbas covid-19 dan kekhawatiran geopolitik.