1. Tren Kenaikan Suku Bunga Melemah

2. Kenaikan Harga Emas Dunia

3. Halving Day





Jakarta: Aset kripto mulai membaik pada awal 2023. Setelah ditempa berbagai isu yang kurang enak dari kenaikan suku bunga hingga kasus FTX yang membuat investor menjauhi aset kripto.Pengamat Keuangan asal Amerika Serikat (AS) Robert Kosiyaki sudah memprediki harga bitcoin akan naik pada tahun ini. Keyakinan ini karena Bitcoin sebagai alat pelindung kekayaan untuk hadapi resesi ekonomi global setelah emas.Tren kenaikan suku bunga yang melemah bisa mendorong minat terhadap Bitcoin sebagai alat lindung kekayaan. Sinyal ini terekam ketika ekonomi AS terancam alami resesi pada tahun ini. Hal itu bisa membuat The Fed kurang agresif dalam menaikan suku bunga untuk meredam inflasi.Sikap The Fed ini membuat investor cenderung kurang yakin dengan prospek perekonomian yang dianggap tak memberikan imbal hasil menarik. Aset-aset beresiko juga mendapatkan sentimen positif meskipun sifatnya sangat fluktuatif karena data-data ekonomi AS yang kerap berubah-ubah.Bitcoin yang kerap dianggap emas modern selalu mengikuti tren kenaikan harga emas dunia. Tren kenaikan ini terlihat di awal tahun ketika ekonomi global terancam resesi.Kenaikan harga emas dunia diikuti dengan kenaikan harga aset digital seperti bitcoin sebagai aset kripto dengan kapitalisasi terbesar. Dari awal tahun harga emas dunia sudah sebesar USD1920 per ons atau naik 5,2 persen secara year to date sedangkan harga aset Bitcoin (BTC) sudah sebesar USD20.000 per keping atau naik 25 persen secara year to date.Setelah diterpa fase bearish di tahun lalu, optimisme terhadap kripto dirasa akan mulai terbangun di tahun ini. Momen Bitcoin Halving Day diprediksi bisa ikut menaikkan harga Bitcoin.Bitcoin Halving Day merupakan peristiwa empat tahun sekali di mana hadiah untuk para penambang Bitcoin akan dibagi dua setiap 210 ribu blok yang terjadi sampai mencapai batas maksimum kapasitas Bitcoin yaitu 21 juta Bitcoin.Adanya halving untuk mengurangi kecepatan penambahan Bitcoin baru dan agar BTC yang beredar tetap terjaga sehingga terhindar dari inflasi."Semakin sulit Bitcoin didapatkan, maka semakin mahal juga harga Bitcoin nantinya," jelas CEO Indodax Oscar Darmawan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.