Perlambatan Penciptaan Lapangan Kerja Tekan Gerak Bursa AS

(ANN)

New York: Bursa saham AS berakhir lebih rendah pada Jumat setelah data baru menunjukkan perlambatan dalam penciptaan lapangan kerja dan tekanan upah yang terus-menerus pada Juni.Melansir Xinhua, Sabtu, 8 Juli 2023, Dow Jones Industrial Average turun 187,38 poin atau 0,55 persen menjadi 33.734,88. S&P 500 kehilangan 12,64 poin atau 0,29 persen menjadi 4.398,95. Indeks Komposit Nasdaq turun 18,33 poin atau 0,13 persen menjadi 13.660,72.Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir merah, dengan sektor konsumen dan kesehatan memimpin penurunan dengan masing-masing turun 1,34 persen dan 1,16 persen.Sementara itu, sektor energi dan material memimpin penguatan dengan naik masing-masing 2,06 persen dan 0,88 persen.Saham AS melemah dari keuntungan sebelumnya dan berakhir lebih rendah pada Jumat, karena investor membebani data pekerjaan terbaru.Nonfarm payrolls meningkat 209 ribu pekerjaan bulan lalu, lebih rendah dari ekspektasi pasar 240 ribu pekerjaan, menandai kenaikan terkecil sejak Desember 2020.Sementara itu, tingkat pengangguran turun menjadi 3,6 persen pada Juni, dari 3,7 persen pada Mei. Angka tersebut tetap rendah secara historis, menurut laporan pekerjaan bulan Juni Biro Statistik Tenaga Kerja AS.Meskipun ekonomi AS menambahkan pekerjaan paling sedikit pada bulan Juni dalam dua setengah tahun, pertumbuhan upah yang kuat secara terus-menerus menunjukkan pasar tenaga kerja yang masih ketat yang menimbulkan kekhawatiran kenaikan suku bunga lebih banyak akhir tahun ini.Penghasilan per jam rata-rata naik 0,4 persen pada bulan Juni dan 4,4 persen dari tahun lalu, menunjukkan pertumbuhan upah yang lebih kuat dari perkiraan dan kuat, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS.