Sikap Hawkish Powell Jadi Energi Tambahan bagi Penguatan Dolar AS

Dorong lonjakan imbal hasil obligasi

(HUS)

New York: Dolar AS menguat pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan para pengambil kebijakan Fed tidak yakin bahwa suku bunga belum cukup tinggi untuk menyelesaikan perjuangan melawan inflasi.Melansir Xinhua, Jumat, 10 November 2023, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,30 persen menjadi 105,9062 pada akhir perdagangan.Powell bersikap hawkish pada Kamis dan berkomentar mereka tidak yakin kebijakan moneter The Fed cukup membatasi, dan mengatakan mereka tidak akan ragu untuk memperketat kondisi moneter jika diperlukan."Kami akan mengambil keputusan secara hati-hati dari pertemuan ke pertemuan," katanya, seraya menambahkan inflasi masih jauh di atas target dua persen meskipun melambat.Pernyataan Powell mendorong lonjakan imbal hasil obligasi Treasury AS lebih dari 10 basis poin, sehingga meningkatkan dolar AS. Namun beberapa ahli strategi masih bersikeras bahwa The Fed kemungkinan besar sudah selesai menaikkan suku bunga."Saya tidak berpikir Powell mengatakan sesuatu yang baru secara signifikan, namun pasar menganggap komentarnya agak hawkish, namun menurut saya pasar suku bunga masih agak gelisah setelah lelang sehingga imbal hasil yang lebih tinggi adalah jalan yang paling sedikit resistensinya," kata ahli strategi FX & Makro di UBS, Vassili Serebriakov."Jalan menuju dua persen akan penuh tantangan dan The Fed tidak yakin mereka telah berbuat cukup banyak. Namun pada titik ini, komentar Powell hari ini tidak mengubah pandangan kami bahwa The Fed pada dasarnya telah menaikkan dan memotong suku bunga di tengah-tengah krisis. tahun depan," tambah ahli strategi suku bunga di Wells Fargo Securities, Angelo Manolatos.Pada akhir perdagangan New York, euro melemah menjadi USD1,0668 dari USD1,0702 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,2221 dari USD1,2283.Dolar AS dibeli 151,3100 yen Jepang, lebih tinggi dari 151,0440 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9035 franc Swiss dari 0,8999 franc Swiss, dan tumbuh menjadi 1,3812 dolar Kanada dari 1,3800 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,9132 krona Swedia dari 10,9046 krona Swedia.