Gegara Ini Harga Minyak Dunia Melesat

New York: Harga minyak menguat ke level tertinggi pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dan mencatat kenaikan bulanan tertajam sejak Januari 2022. Hal ini didukung oleh tanda-tanda pengetatan pasokan global dan meningkatnya permintaan sepanjang sisa tahun ini.Mengutip Investing.com, Selasa, 1 Agustus 2023, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September 2023 naik USD1,22 atau sekitar 1,5 persen menjadi USD81,80 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September 2023 meningkat 0,7 persen menjadi USD85,56 per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak minyak mentah Brent untuk pengiriman September 2023 berakhir pada Senin.Meroketnya harga minyak dunia ini lantaran Arab Saudi yang diperkirakan akan memperpanjang pemangkasan produksi minyak sukarela sebesar 1 juta barel per hari sampai September.Hal tersebut membuat produksi minyak Saudi turun 860 ribu barel per hari pada Juli. Sedangkan total produksi Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) turun 840 ribu barel per hari.Para analis memperkirakan cadangan minyak AS turun 900 ribu barel per hari pada pekan yang berakhir 28 Juli.Goldman Sachs memperkirakan permintaan minyak global mencapai rekor 102,8 juta barel per hari pada Juli dan merevisi permintaan minyak 2023 dengan peningkatan sebesar 550 ribu barel per hari seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi di India dan AS.