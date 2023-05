Laporan Pekerjaan AS Lumayan Bikin Lega Investor

baca juga: 2 Bank Sentral Asia ini Gercep Ikuti Jejak The Fed

New York: Data menunjukkan ekonomi AS menambah lebih dari seperempat juta pekerjaan bulan lalu menenangkan kekhawatiran resesi Jumat, 5 Mei 2023, sekaligus membawa rebound di saham termasuk bank-bank menengah Amerika yang bermasalah.Sehari sebelumnya, ekuitas terpukul karena kekhawatiran seputar dampak ekonomi dari kenaikan suku bunga termasuk pada pemberi pinjaman AS yang lebih kecil. Tetapi ekonomi terbesar dunia itu menambah 253 ribu pekerjaan bulan lalu, naik dari angka revisi 165 ribu pada Maret sebagaimana dalam data Departemen Tenaga Kerja AS.Angka-angka tersebut menunjukkan pasar pekerjaan tetap kuat meskipun terjadi gejolak di sektor perbankan, biaya pinjaman yang lebih tinggi, dan ketidakpastian seputar potensi gagal bayar pemerintah."Kesimpulan utama dari laporan tersebut adalah bahwa hal itu membuktikan mengapa Fed tidak cenderung menurunkan suku bunga dalam waktu dekat," kata Analis Briefing.com Patrick O'Hare dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 7 Mei 2023.Kekuatan yang terus berlanjut di pasar tenaga kerja memberikan harapan pada gagasan soft landing bagi ekonomi masih mungkin terjadi. The Fed menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin persentase, karena berusaha untuk menurunkan inflasi.Tetapi bank sentral mengisyaratkan akan berhenti pada pertemuan berikutnya, karena kekhawatiran atas dampak suku bunga yang lebih tinggi meningkat, terutama setelah runtuhnya tiga bank menengah pada bulan Maret dan kegagalan satu lagi minggu ini. Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan apakah Fed akan menaikkan suku lagi pada bulan Juni.Namun dia mencatat dalam sebuah wawancara dengan Fox Business bahwa masalah bank regional bahkan jika mereka tidak berubah menjadi krisis kemungkinan akan membebani perekonomian.Investor merenungkan apakah kekalahan perbankan AS yang sedang berlangsung meyakinkan Fed untuk mulai memangkas suku bunga lebih cepat dari yang direncanakan.Tetapi saham pemberi pinjaman regional AS rebound pada hari Jumat dengan PacWest Bancorp melonjak 81,7 persen, setelah sahamnya kehilangan setengah nilainya pada Kamis. Saham di Western Alliance naik 49,2 persen, setelah merosot 38,5 persen.Sentimen juga meningkat setelah raksasa teknologi AS Apple mengatakan penjualan iPhone dan pendapatan layanan kuartal pertama mengalahkan perkiraan, menutup musim pendapatan yang sukses untuk sektor ini. Saham Apple berakhir 4,7 persen lebih tinggi.Secara keseluruhan, indeks utama Wall Street naik sekitar dua persen, menghentikan penurunan beruntun empat hari. Pasar ekuitas utama Eropa juga ditutup dengan kenaikan yang solid.Di Asia, saham Hong Kong berakhir setengah persen lebih tinggi setelah memangkas kenaikan awal, dengan perusahaan teknologi dan properti di antara pemenang besar.Bursa saham Shanghai turun hampir setengah persen karena kekhawatiran akan pemulihan Tiongkok yang tidak merata, dan musim pendapatan yang kurang dari bintang gagal mengesankan. Harga minyak melonjak, dengan kontrak utama AS naik kembali di atas USD 70 per barel, terangkat oleh data pekerjaan yang kuat."Kami melihat beberapa keuntungan yang layak hari ini di tengah kekhawatiran OPEC+ mungkin mempertimbangkan pengurangan produksi lebih lanjut," kata Analis Pasar Michael Hewson di CMC Markets.