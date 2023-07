Harga Minyak Dunia Stagnan di Level USD70/Barel

baca juga: Potensi Disinflasi AS Buat Harga Minyak Naik





Texas: Harga minyak dunia stagnan pada pembukaan perdagangan hari ini. Minyak dunia masih bergerak pada level USD70 sampai dengan USD75 per barel.Dikutip dari Investing.com, Senin 3 Juli 2023, harga minyak acuan WTI melemah sebanyak 0,28 persen atau 0,20 bps ke level USD70,44 per barel. Sementara itu harga minyak acuan Brent naik,04 persen atau 0,02 bps ke level USD75,22 per barel.WTI yang diperdagangkan di New York, mengakhiri setengah tahun turun 14 persen lebih rendah di USD70,64 per barel. Sementara itu harga minyak Brent yang diperdagangkan di London mengakhiri setengah tahun dengan penurunan sekitar enan persen dan semester pertama turun hampir 13 persen pada USD74,90 per barel."Paruh pertama dari cerita minyak menunjukkan kekecewaan para buyer minyak karena kekhawatiran akan kenaikan suku bunga, pejabat Federal Reserve yang menjanjikan perlambatan ekonomi, kegagalan bank, persepsi pelemahan permintaan minyak Tiongkok dan ketidakmampuan untuk mengendalikan minyak yang terkena sanksi dari Rusia dan Iran," ujar Analis Energi di Price Futures Group di Chicago Phil Flynn.Kepala Strategi Teknikal di SKCharting.com Sunil Kumar Dixit mengatakan WTI harus bergerak menuju ke USD73,90 per barel yang bertepatan dengan Middle Bollinger Band mingguan dengan nilai yang sama untuk mendapatkan momentum kenaikan."Keberlanjutan di atas zona ini akhirnya akan memperpanjang pergerakan naik menuju kenaikan berikutnya, di SMA 200 hari di USD77,50 per barel dan EMA 50 minggu, atau Exponential Moving Average, di USD78,80 per barel," kata Dixit.Di sisi lain, pergerakan ke SMA 200 minggu di USD67,50 dapat memperpanjang penurunan WTI ke USD63,70 per barel, mempercepat koreksi ke wilayah support utama yang ditahan oleh SMA 100 bulan di USD59,65 per barel.