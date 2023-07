Potensi Disinflasi AS Buat Harga Minyak Naik

(ANN)

New York: Harga minyak mentah berjangka menguat pada Jumat waktu setempat berkat berkurangnya tekanan inflasi di Amerika Serikat. Berita tersebut meningkatnya selera risiko di pasar.Melansir Xinhua, Sabtu, 1 Juli 2023, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik USD0,78 atau 1,12 persen, menjadi USD70,64 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga untuk minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik USD0,56 atau 0,75 persen menjadi USD74,90 r per barel di London ICE Futures Exchange.Menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Analisis Ekonomi AS, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi AS tumbuh 3,8 persen tahun ke tahun di Mei, lebih rendah dari perkiraan konsensus 3,8 persen dan 4,3 persen di bulan sebelumnya.Tanda disinflasi akan mengurangi tekanan bagi Federal Reserve untuk terus menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang meskipun Ketua Fed Powell membuat komentar hawkish baru-baru ini.Analis Pasar FX Empire Vladimir Zernov mengatakan pasar minyak bergerak lebih tinggi karena permintaan untuk aset berisiko tumbuh.