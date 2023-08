Harga Minyak Dunia Akhirnya Bangkit

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Houston: Harga minyak dunia menguat pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah jatuh selama tiga sesi berturut-turut. Ini terjadi karena pelemahan dolar AS dan upaya bank sentral Tiongkok yang gigih meningkatkan pasar properti dan ekonomi yang lebih luas.Dikutip dari Investing.com, Jumat, 18 Agustus 2023, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September 2023 naik USD1,01 atau sekitar 1,3 persen menjadi USD80,93 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober 2023 meningkat 67 sen atau sekitar 0,8 persen menjadi USD84,12 per barel di London ICE Futures Exchange.Nilai tukar dolar AS melemah dengan indeks dolar AS turun dari level tertinggi dalam dua bulan terakhir, setelah nota pertemuan Federal Reserve menunjukkan kemungkinan berlanjutnya peningkatan suku bunga dan data terbaru memperlihatkan solidnya ekonomi Negeri Paman Sam.Peningkatan suku bunga membuat biaya pinjaman naik yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan permintaan minyak mentah berkurang.