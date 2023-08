Kekhawatiran Ekonomi Tiongkok Bikin Harga Minyak Dunia Terus-terusan Anjlok

Baca juga: OPEC Prediksi Permintaan Minyak Kembali Kuat di 2024

Ekonomi Tiongkok lesu

New York: Harga minyak lebih rendah pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), meskipun terjadi penurunan besar dalam stok minyak mentah AS.Anjloknya harga minyak dunia tersebut didorong oleh pertimbangan investor yang khawatir terhadap ekonomi Tiongkok, yang kesulitan terhadap ekspektasi pasokan yang lebih ketat di Amerika Serikat (AS).Mengutip Xinhua, Kamis, 17 Agustus 2023, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober tergelincir USD1,44 atau 1,7 persen menjadi USD83,45 per barel di London ICE Futures Exchange.Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September merosot USD1,61 atau 2,0 persen menjadi USD79,38 per barel di New York Mercantile Exchange.Kedua harga acuan minyak dunia tersebut mengalami penurunan lebih dari satu persen di sesi sebelumnya ke level terendah sejak 8 Agustus 2023.Adapun persediaan minyak mentah AS turun hampir enam juta barel pekan lalu karena ekspor dan laju penyulingan yang kuat, meskipun produksi minyak mentah naik ke level tertinggi sejak pandemi virus corona menghancurkan konsumsi bahan bakar, menurut data Badan Informasi Energi (EIA).Namun, produk bensin yang dipasok turun 451 ribu barel per hari dalam seminggu karena puncak musim mengemudi hampir berakhir.Minyak juga jatuh bersama dengan ekuitas setelah rilis risalah Federal Reserve menunjukkan pejabat bank sentral terbelah mengenai perlunya kenaikan suku bunga lebih lanjut pada pertemuan terakhir mereka.Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman untuk bisnis dan konsumen, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan minyak.Di sisi lain, perekonomian nasional Tiongkok yang lesu tetap menjadi fokus, setelah angka penjualan ritel, produksi industri, dan investasi gagal memenuhi ekspektasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran atas pelambatan yang lebih dalam dan bertahan lebih lama.Angka aktivitas pada Juli 2023 telah memicu kekhawatiran Tiongkok yang mungkin kesulitan untuk memenuhi target pertumbuhannya sekitar 5,0 persen untuk tahun ini tanpa stimulus fiskal lebih lanjut, dan meminta pihak berwenang untuk mengambil langkah tegas.Tanpa memberikan perincian, rapat kabinet pada Rabu, 16 Agustus 2023, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Qiang mengatakan Tiongkok akan terus memperkenalkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi dan mempromosikan investasi.Adapun, grup OPEC + yang terdiri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya serta Badan Energi Internasional (IEA) mengandalkan Tiongkok, importir minyak terbesar dunia, untuk menggembleng permintaan minyak mentah selama sisa tahun ini.Sementara, indikator ekonomi Tiongkok yang suram telah menyebabkan sakit kepala, memberikan alasan yang dibenarkan bagi investor untuk bersikap defensif, neraca minyak global tidak menunjukkan tanda-tanda melonggar.Pemotongan pasokan oleh Arab Saudi dan Rusia juga telah mendorong harga minyak selama tujuh minggu terakhir. Angka yang diterbitkan pada Rabu, 16 Agustus 2023, menunjukkan ekspor minyak mentah Riyadh turun ke level terendah sejak September 2021.