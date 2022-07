Laju Saham Wall Street Bervariasi, S&P dan Nasdaq Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Laju bursa saham di Wall Street beragam pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Indeks S&P 500 ditutup sedikit lebih tinggi Nasdaq menguat sementara indeks Dow Jones tergelincir.Indek Dow Jones Industrial Average jatuh 129,44 poin atau 0,42 persen menjadi 30.967,8. Indeks S&P 500 naik 6,06 poin atau 0,16 persen menjadi 3.831,39. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 194,39 poin atau 1,75 persen ditutup di 11.322,24.Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan utilitas masing-masing tergelincir 4,01 persen dan 3,43 persen, memimpin kerugian. Sementara itu, sektor jasa-jasa komunikasi terangkat 2,67 persen, merupakan kelompok dengan kinerja terbaik.Pergerakan pasar liar karena sentimen investor tetap goyah. Pada awal perdagangan ketiga indeks utama melemah tajam dengan Indeks Dow Jones turun lebih dari 700 poin di posisi terendah sesi.Saham AS telah berada di bawah tekanan jual tanpa henti tahun ini, dengan indeks acuan S&P 500 mencatat penurunan persentase semester pertama yang paling tajam sejak 1970.Investor menunggu risalah dari pertemuan Fed Juni karena mereka bersiap untuk kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi pada akhir bulan.Pedagang juga mencermati data ekonomi, termasuk laporan penggajian non-pertanian (NFP) AS Juni yang diharapkan pada Jumat, 8 Juli 2022, dan komentar perusahaan untuk tanda-tanda puncak inflasi dan pendinginan pertumbuhan ekonomi, dengan musim laporan pendapatan sudah dekat.Data menunjukkan pesanan baru untuk barang-barang manufaktur AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada Mei, mencerminkan permintaan untuk produk-produk tetap kuat bahkan ketika The Fed berusaha untuk mendinginkan ekonomi.Secara terpisah, pertumbuhan bisnis di seluruh zona euro melambat lebih lanjut pada Juni dan harga gas alam Eropa melonjak lagi, menyalakan kembali kekhawatiran resesi di blok tersebut."Risiko resesi langsung tidak nol dan kemungkinan tumbuh pada titik ini bahwa resesi dapat muncul nanti, tahun ini, atau bahkan mungkin hingga awal 2023," kata Direktur Investasi Senior US Bank Wealth Management, Bill Northey, di Minneapolis dikutip dari Antara, Rabu, 6 Juli 2022.Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS jatuh pada Selasa, 5 Juli 2022, dan bagian penting dari kurva imbal hasil terbalik untuk pertama kalinya dalam tiga minggu karena kekhawatiran pertumbuhan ekonomi mengurangi selera risiko dan meningkatkan permintaan untuk utang AS yang aman.Volume perdagangan di bursa AS mencapai 12,39 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 13,03 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.