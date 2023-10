Dolar AS Melemah Meski Data Lapangan Kerja Naik

(ANN)

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada akhir perdagangan pada Jumat, 6 Oktober 2023.Pelemahan terjadi meskipun penambahan lapangan kerja di AS jauh lebih tinggi dari perkiraan dan di atas total angka pada Agustus sebesar 227 ribu.Melansir Antara, Sabtu, 7 Oktober 2023, indeks dolar turun 0,28 persen menjadi 106,0454 pada akhir perdagangan jika dibandingkan dengan enam mata uang utama dunia.Menurut data yang dirilis Jumat oleh Biro Statistik Tenaga Kerja, pertumbuhan lapangan kerja AS memuncak pada bulan September, bertambah 336 ribu posisi.Meski alami peningkatan pertumbuhan lapangan kerja, Bank Sentral AS (Federal Reserve) berupaya memperlambat laju perekonomian dan mendinginkan pasar tenaga kerja.Kepala ekonom JPMorgan Chase AS Michael Feroli mengatakan laporan pekerjaan yang lebih tinggi dari perkiraan tidak akan mengubah keputusan Federal Reserve untuk menghentikan kenaikan suku bunga pada November.Data peningkatan inflasi yang mengejutkan dapat menjadi faktor yang mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga.“Jika itu terjadi, upaya menghindari resesi tahun depan akan semakin sulit dilakukan,” tulis Feroli dalam sebuah catatan pada hari Jumat.Pada akhir perdagangan di New York, euro meningkat menjadi 1,0591 dolar AS dari 1,0550 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2244 dolar AS dari 1,2194 dolar AS pada sesi sebelumnya.Dolar AS berada pada 149,3570 yen Jepang, lebih tinggi dari 148,4060 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9094 franc Swiss dari 0,9129 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3655 dolar Kanada dari 1,3713 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,9390 Krona Swedia dari 11,0066 Krona Swedia.