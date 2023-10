Dolar AS 'Tepar', Ini Gegaranya

Advertisement

Data pengangguran AS

New York: Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) tertekan pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat. Imbal hasil Treasury AS yang melemah jelang rilis data utama pekerjaan AS menjadi pemicunya.Melansir Xinhua, Jumat, 6 Oktober 2023, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0550 dolar AS dari 1,0503 dolar AS pada sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris meningkat menjadi 1,2194 dolar AS dari 1,2137 dolar AS.Selanjutnya, dolar AS dibeli 148,4060 yen Jepang, lebih rendah dari 149,0600 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9129 franc Swiss dari 0,9170 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3713 dolar Kanada dari 1,3745 dolar Kanada. Dolar AS merosot menjadi 11,0066 krona Swedia dari 11,0701 krona Swedia.Adapun indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,42 persen menjadi 106,3469 pada akhir perdagangan.Menurut data Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis Kamis, klaim pengangguran awal AS sedikit naik menjadi 207 ribu dalam pekan yang berakhir 30 September.Setelah awalnya melonjak karena laporan klaim pengangguran, imbal hasil (yield) pada Treasury 10-tahun kemudian turun kembali menjadi 4,71 persen, turun dari 4,73 persen pada akhir Rabu."Peningkatan kecil dalam klaim pengangguran menunjukkan tingkat PHK secara keseluruhan masih tetap rendah, namun hal ini dapat berubah seiring dengan berlanjutnya pemogokan United Auto Workers. Seiring dengan meluasnya pemogokan, semakin banyak pemasok yang mungkin terpaksa memberhentikan sementara pekerja yang tidak melakukan pemogokan, yang memenuhi syarat untuk menganggur," kata ekonom di Bloomberg, Eliza Winger.Investor sekarang mengalihkan perhatian mereka ke rilis laporan pekerjaan Departemen Tenaga Kerja untuk September pada Jumat, membantu menentukan apakah Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.