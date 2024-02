Kilau Harga Emas Dunia Kian Mentereng, Ini Penyebabnya

Advertisement



Harga emas terdongkrak data-data ekonomi

(HUS)

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan Rabu (Kamis WIB), karena investor mempersiapkan pengumuman pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).Melansir Xinhua, Kamis, 1 Februari 2024, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April naik sebesar USD16,50 atau 0,80 persen menjadi USD2.067,40 per ons.Tak lama setelah perdagangan emas ditutup, pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve diakhiri dengan sebuah pernyataan, yang menyatakan Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dana federal tetap stabil, seperti yang diharapkan.Dalam mempertimbangkan penyesuaian apa pun terhadap suku bunga dana federal, The Fed akan secara hati-hati menilai data yang masuk, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko, kata pernyataan itu.The Fed tidak memperkirakan akan tepat untuk menurunkan suku bunga sampai mereka mempunyai keyakinan lebih besar inflasi akan bergerak secara berkelanjutan menuju angka dua persen.Data ekonomi yang dirilis pada Rabu waktu setempat mendukung kenaikan harga emas. Laporan ketenagakerjaan nasional bulanan Automated Data Processing Inc. menunjukkan perekonomian Amerika Serikat (AS) menambah 107 ribu pekerjaan di sektor swasta pada Januari 2024, turun dari bulan sebelumnya.Chicago Business Barometer, juga dikenal sebagai PMI Chicago, turun 1,2 poin indeks menjadi 46 pada Januari 2024. Para ekonom memperkirakan pembacaan sebesar 48.Perak untuk pengiriman Maret 2024 turun 5,60 sen atau 0,24 persen menjadi USD23,169 per ons. Sementara platinum untuk pengiriman April 2024 naik USD0,90 atau 0,10 persen menjadi USD932,60 per ons.