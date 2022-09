Kripto Disalahgunakan, Ini Ancaman Pemerintah AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pemerintahan Joe Biden mengatakan Lembaga Pemerintah AS harus menggandakan penegakan sektor aset digital. Serta mengidentifikasi kesenjangan dalam peraturan cryptocurrency , mengutip potensi penyalahgunaan dan kerugian ketika peran mereka berkembang dalam keuangan global.Departemen Keuangan AS juga akan memimpin sekelompok lembaga pemerintah yang akan mempertimbangkan mata uang digital bank sentral , meskipun Gedung Putih tidak mendukung dolar digital.Tindakan kolektif pemerintah, yang diumumkan dalam serangkaian laporan yang diterbitkan, mengikuti perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden AS Joe Biden tahun ini tentang memastikan pengembangan aset digital yang bertanggung jawab."Inovasi adalah salah satu ciri dari sistem keuangan dan ekonomi yang dinamis, tetapi seperti yang telah kita pelajari dengan susah payah dari sejarah, inovasi tanpa regulasi yang memadai dapat mengakibatkan gangguan yang signifikan dan membahayakan sistem keuangan dan individu," kata Menteri Keuangan Janet Yellen, dilansir Channel News Asia, Jumat, 16 September 2022.Laporan tersebut mendesak regulator Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk mengeluarkan panduan dan aturan risiko ekosistem aset digital, termasuk potensi cryptocurrency untuk digunakan dalam pencucian uang atau penipuan.Biden akan meminta Kongres untuk mengubah Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) untuk diterapkan pada penyedia layanan aset digital, termasuk pertukaran mata uang kripto dan platform untuk token yang tidak dapat dipertukarkan, atau NFT. BSA mengharuskan pemberi pinjaman untuk melaporkan transaksi mencurigakan ke Departemen Keuangan AS.Biden juga akan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga untuk membuat kerangka kerja federal untuk mengawasi penyedia pembayaran non-bank.Departemen Kehakiman AS juga mengatakan telah membentuk Koordinator Aset Digital yang mengawasi 150 jaksa federal untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan aset digital sebagai bagian dari upaya untuk memerangi ancaman yang meningkat yang ditimbulkan oleh penggunaan aset digital secara ilegal.Cryptocurrency melonjak melewati nilai USD3 triliun tahun lalu tetapi sektor ini telah tersandung dalam beberapa bulan terakhir karena investor telah menarik diri dari aset berisiko karena kenaikan suku bunga.Sekretaris Perdagangan AS Gina Raimondo menambahkan aset digital yang diatur dengan baik dapat membuat sistem pembayaran internasional lebih kompetitif dan membantu populasi yang kurang terlayani. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese mengatakan cryptocurrency dapat membahayakan stabilitas keuangan dan keamanan nasional tanpa pengawasan yang tepat."Regulasi cryptocurrency diperlukan jika aset digital akan memainkan peran yang kami yakini dapat mendorong inovasi dan mendukung daya saing ekonomi dan teknologi kita," katanya.