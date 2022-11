Harga Emas Antam Terkoreksi Tipis

Harga emas dunia





Jakarta: Harga emas Antam mencapai Rp950 ribu per gram atau terkoreksi Rp1.000 per gram ketimbang kemarin. Harga emas Antam terkoreksi di tengah mulai bangkitnya harga emas global.Dikutip dari laman Logam Mulia, harga emas di Gedung Antam, Selasa, 8 November 2022, harga emas Antam satu gram sebesar Rp950 ribu. Sementara itu, harga emas Antam buyback sebesar Rp846 ribu per gram atau terkoreksi sebesar Rp1.000 per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 8 November 2022:Emas batangan 1 gram Rp950 ribu.Emas batangan 2 gram Rp1,84 juta.Emas batangan 3 gram Rp2,746 juta.Emas batangan 5 gram Rp4,554 juta.Emas batangan 10 gram Rp9,030 juta.Emas batangan 25 gram Rp22,412 juta.Emas batangan 50 gram Rp44,705 juta.Emas batangan 100 gram Rp89,209 juta.Emas batangan 250 gram Rp222,837 juta.Emas batangan 500 gram Rp445,375 juta.Emas batangan 1.000 gram Rp890,6 juta.Sementara itu, harga emas menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Memperpanjang keuntungan akhir pekan lalu dan bertahan di atas level psikologis USD1.650 karena greenback melemah.Melansir Antara, Selasa, 8 November 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD3,9 atau 0,23 persen menjadi USD1.680,5 per ounce, setelah diperdagangkan berkisar di tertinggi sesi USD1.685,6 dan terendah USD1.670.Meski demikian, harga emas diperkirakan akan tetap berada di bawah tekanan dalam beberapa bulan mendatang, mengingat Federal Reserve mengisyaratkan akan terus menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi. Pembacaan angka pekerjaan yang kuat minggu lalu memberi bank sentral lebih banyak ruang untuk menaikkan suku bunga.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.