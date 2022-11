Harga Emas Antam Tertekan Jadi Rp951 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Senin terpantau di level Rp951 ribu per gram atau melemah Rp3.000 ketimbang hari sebelumnya di posisi Rp954 ribu per gram. Belum ada katalis positif yang mengangkat di mana investor masih menyenangi instrumen investasi dengan risiko lebih tinggi selain logam mulia Mengutip laman Logam Mulia Antam, Senin, 7 November 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,7 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,5 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,08 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp44 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp89 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp224 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp447 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp895 juta.Sementara pada akhir pekan lalu, harga emas menguat tajam pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), kembali bertengger di atas level psikologi USD1.650 dipicu penurunan curam dolar AS. Hal itu karena pelaku pasar mencerna laporan ketenagakerjaan AS Oktober yang melukiskan gambaran beragam.Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD45,70 atau 2,8 persen menjadi USD1.676,60 per ounce. Ini merupakan persentase kenaikan harian terbesar sejak 2 April 2020 dan naik 1,9 persen untuk minggu ini.Adapun harga emas berjangka jatuh USD19,10 atau 1,16 persen menjadi USD1.630,90 pada Kamis, 3 November 2022 setelah naik USD0,3 atau atau 0,02 persen menjadi USD1.650,00 pada Rabu, 2 November 2022 dan terdongkrak USD9,00 atau 0,55 persen menjadi USD1.649,70 pada Selasa, 1 November 2022.Sedangkan harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik USD1,35 atau 6,97 persen menjadi USD20,78 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Januari naik USD36,4 atau 3,94 persen menjadi USD960,50 per ons.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id