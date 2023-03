Harga Emas Dunia Kinclong, Ini Vitamin Penguatnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia menetap lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), ditutup di level tertinggi sejak 10 Maret 2022. Emas berbalik menguat dari penurunan sesi sebelumnya didorong oleh dolar dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS yang lebih lemah menjelang laporan data inflasi AS Mengutip Antara, Jumat, 31 Maret 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD13,20 atau 0,67 persen USD1.997,70 per ons, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD2.002,40 dan terendah di USD1.971,60.Emas berjangka merosot sebanyak USD5,90 atau 0,30 persen menjadi USD1.984,50 pada Rabu, 29 Maret, setelah terangkat sebanyak USD19,70 atau 1,01 persen menjadi USD1.973,50 pada Selasa, 28 Maret, dan jatuh USD30 atau 1,51 persen menjadi USD1.953,80 pada Senin, 27 Maret.Dolar AS melemah pada Kamis waktu setempat karena para pelaku pasar menantikan laporan inflasi utama AS dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, tergelincir 0,48 persen menjadi 102,1516.