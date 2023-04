Data Laporan Pekerjaan AS Membaik, Fed Makin Kencang Naikkan Suku Bunga?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar AS menguat setelah data menunjukkan peningkatan pekerjaan di Amerika Serikat (AS) menunjukkan Federal Reserve atau The Fed harus menaikkan suku bunga bulan depan.Pelaku pasar memperkirakan peluang 70 persen Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps), meskipun beberapa penurunan suku bunga juga telah diperhitungkan pada akhir tahun.Data menunjukkan nonfarm payrolls AS meningkat 236 ribu pada Maret, sejalan dengan perkiraan 239 ribu. Data untuk Februari direvisi lebih tinggi untuk menunjukkan 326 ribu pekerjaan ditambahkan, bukan 311 ribu seperti yang dilaporkan sebelumnya.Tingkat pengangguran turun menjadi 3,5 persen dari 3,6 persen pada Februari. Penghasilan per jam rata-rata, yang mencerminkan inflasi upah, naik 0,3 persen pada Maret setelah naik 0,2 persen pada Februari."Pejabat Federal Reserve kemungkinan akan terus menyampaikan pesan mereka yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama menjelang pertemuan kebijakan Mei, mendukung ekspektasi untuk kenaikan suku bunga," kata Kepala Strategi Pasar. Corpay Karl Schamotta, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 8 April 2023.Data terbaru akan menunjukkan latar belakang risiko ekonomi menjadi lebih negatif, jika angka inflasi dan penjualan ritel mengecewakan dalam beberapa minggu mendatang, semua taruhan dibatalkan.Analis juga mengatakan meskipun laporan pekerjaan menunjukkan kenaikan yang kuat, ada sektor yang mengalami penurunan moderat khususnya industri manufaktur dan konstruksi."(Ini) harus menjadi tanda yang menggembirakan bagi Fed beberapa efek kebijakan moneter mulai bertahan," kata Ahli Strategi Investasi Senior, di Allianz Investment Management di Minneapolis Charlie Ripley.Dengan keluarnya nonfarm payrolls, investor fokus pada indeks harga konsumen (CPI) AS untuk Maret. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan IHK inti 0,4 persen bulan lalu dan 5,6 persen pada basis tahun-ke-tahun. Ekonom AS, di Jefferies Tom Simons memperkirakan CPI akan terus menunjukkan tekanan inflasi inti yang sangat tinggi.