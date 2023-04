Ada Apa Dengan Ekonomi AS yang Bikin S&P500 dan Nasdaq Ambles?

Sederet fakta data ekonomi AS





New York: Indeks-indeks saham utama Wall Street beragam pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), dengan S&P 500 dan Nasdaq merosot setelah gelombang data ekonomi yang lemah memperdalam kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga Federal Reserve yang cepat dapat menyebabkan ekonomi AS masuk ke dalam resesi.Melansir Antara, Kamis, 6 April 2023, Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 80,34 poin atau 0,24 persen, menjadi 33.482,72 poin. Indeks S&P 500 tergelincir 10,22 poin atau 0,25 persen, menjadi 4.090,38 poin. Indeks Komposit Nasdaq terpangkas 129,46 poin atau 1,07 persen, menjadi 11.996,86 poin.Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor konsumer non-primer dan industri masing-masing turun 2,04 persen dan 1,3 persen, memimpin kerugian. Sementara itu, sektor utilitas naik 2,57 persen, merupakan kelompok berkinerja terbaik.Institute for Supply Management (ISM) melaporkan bahwa PMI (Indeks Manajer Pembelian) jasa-jasa AS turun menjadi 51,2 persen pada Maret dari 55,1 persen pada Februari. Laporan tersebut menyoroti ekspansi sektor jasa-jasa tetapi meleset dari perkiraan para analis.Di tempat lain, perusahaan jasa penggajian ADP mengatakan bahwa penggajian swasta AS naik 145.000 pada Maret, turun dari 261.000 pada Februari dan jauh di bawah perkiraan para ekonom sebesar 210.000.Laporan tersebut muncul sehari setelah data yang menunjukkan jumlah lowongan pekerjaan AS pada Februari turun menjadi 9,9 juta, level terendah sejak Mei 2021.Laporan situasi ketenagakerjaan AS Maret yang diawasi lebih ketat, yang akan mencakup data ketenagakerjaan dari sektor swasta dan pemerintah, dijadwalkan akan dirilis pada Jumat, 7 April 2023 oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja.Kepala Eksekutif dan Manajer Portofolio InfraCap di New York Jay Hatfield mengatakan, kerugian Wall Street baru-baru ini sebagai reaksi terhadap tanda-tanda perlambatan ekonomi menandai perubahan dari beberapa bulan terakhir, ketika investor menyambut data ekonomi yang lemah atas dasar bahwa itu mungkin berarti kenaikan suku bunga Fed berhasil dan bahwa Fed dapat melonggarkan kampanyenya untuk mengendalikan inflasi yang tinggi selama puluhan tahun.