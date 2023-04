Kantor McDonalds di AS Tutup Sementara, Siap-siap Bakal PHK

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: McDonald's Corp untuk sementara menutup kantornya di Amerika Serikat (AS) pada minggu ini. Mereka bersiap untuk memberi tahu karyawannya tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini dilakukan oleh raksasa makanan cepat saji itu sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan yang lebih luas.Wall Street Journal melaporkan, McDonald's mengatakan dalam e-mail internal minggu lalu kepada karyawan AS dan beberapa staf internasional mereka harus bekerja dari rumah dari Senin hingga Rabu, sehingga dapat memberikan keputusan kepegawaian secara virtual."Pada 3 April, kami akan mengomunikasikan keputusan penting terkait peran dan tingkat kepegawaian di seluruh organisasi," kata perusahaan itu dalam pesan yang dilihat oleh The Wall Street Journal, dilansir Fox Business, Senin, 3 April 2023.Korporasi burger ini tidak mengungkapkan berapa banyak karyawan yang direncanakan untuk diberhentikan selama restrukturisasi perusahaan. Pada Januari, CEO McDonald's Chris Kempczinski memperingatkan karyawan, diskusi dan keputusan yang sulit akan segera terjadi.Kempczinski mengungkapkannya dalam sebuah pesan kepada karyawan global yang mengumumkan strategi bisnis terbaru perusahaan, Accelerating the Arches 2.0, yang mencakup perombakan dan kemungkinan pemotongan posisi sebagai cara bagi perusahaan untuk menjadi lebih efisien dan inovatif serta memangkas biaya."(Kami) akan mengevaluasi peran dan tingkat kepegawaian di beberapa bagian organisasi dan akan ada diskusi dan keputusan yang sulit di masa depan," tulis CEO, menambahkan perusahaan berencana untuk memberi tahu pekerja yang terkena dampak pada 3 April."Beberapa pekerjaan yang ada saat ini akan dipindahkan atau pekerjaan itu mungkin hilang," kata Kempczinski kepada Wall Street Journal pada bulan Januari.Dia mengatakan kepada outlet, dia saat ini tidak memiliki jumlah dolar yang ingin dia tabung atau jumlah berapa banyak posisi yang mungkin dipotong.Sebagai bagian dari rencana yang diperbarui, McDonald's juga akan mempercepat laju pembukaan restorannya, dan mengatakan akan menguji lebih banyak konsep baru yang ditujukan untuk kenyamanan pelanggan seperti Order Ahead Lane yang ditawarkan di lokasi Forth Worth, Texas, yang baru dibuka.Pada Kamis, 30 Maret, saham McDonald's ditutup pada rekor tertinggi. David Zanoni, penulis keuangan dan kontributor Seeking Alpha mengatakan harga penutupan rantai makanan cepat saji USD277,79 pada Kamis adalah hasil dari peningkatan laba per saham analis selama tiga bulan terakhir dari USD10,49 menjadi USD10,58 pada 2023 dan dari USD11,44 menjadi USD11,70 pada 2024.Rantai makanan cepat saji ini memiliki lebih dari 40 ribu restoran secara global pada akhir 2021, menurut laporan tahunan terbarunya, dengan lebih dari 13 ribu lokasi di AS. McDonald's tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Fox News Digital.