Harga Emas Dunia Kian Mentereng, Ini Penyebabnya

Angka PDB AS kuartal III dinanti pasar

(HUS)

Chicago: Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa (Rabu WIB), karena penurunan dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil Treasury.Dikutip dari Xinhua, Rabu, 29 November 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari 2024 naik USD27,20 atau 1,34 persen menjadi USD2.060,20 per ons.Gubernur Federal Reserve Christopher Waller dalam pidatonya di Washington DC menyatakan dirinya semakin yakin kebijakan saat ini berada pada posisi yang tepat untuk memperlambat perekonomian dan mengembalikan inflasi ke target dua persen.Waller menambahkan ia bisa melihat titik dan The Fed mungkin mulai menurunkan suku bunganya, jika inflasi terus menurun dalam tiga hingga lima bulan ke depan.Dalam pidato pembukaan di Konferensi Pertanian Midwest pada Selasa, Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee mengatakan secara keseluruhan bank sentral AS telah membuat kemajuan yang baik dalam hal inflasi."Pada 2023 kita berada di jalur untuk mencatat penurunan inflasi tertinggi dalam 71 tahun terakhir," tutur dia.Namun demikian, Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman memberikan pandangan berbeda dalam pidatonya di hadapan asosiasi perbankan di Salt Lake City, Utah. Dia menegaskan kembali kenaikan suku bunga lebih besar mungkin diperlukan karena dinamika yang berkembang membuat inflasi tetap tinggi.Conference Board, sebuah kelompok riset bisnis, mengatakan pada Selasa, indeks kepercayaan konsumen naik menjadi 102 pada periode November 2023 dari 99,1 pada Oktober 2023.Indeks Harga Rumah Nasional S&P CoreLogic Case-Shiller meningkat 0,7 persen pada September 2023 dari Agustus 2023 berdasarkan penyesuaian musiman, menandai pertumbuhan bulan ke delapan berturut-turut dan merupakan rekor tertinggi sepanjang masa untuk indeks tersebut.Nilai rumah naik 3,9 persen selama 12 bulan terakhir, mengalahkan kenaikan tahunan sebesar 2,5 persen yang dicatat pada Agustus 2023.Investor kini sedang menunggu angka produk domestik bruto (PDB) kuartal ketiga AS yang akan dirilis pada Rabu waktu setempat, dan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) pada Kamis.Adapun, perak untuk pengiriman Maret 2024 naik 26,40 sen atau 1,05 persen menjadi USD25,302 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari 2024 naik USD27,00 atau 2,92 persen menjadi USD950,20 per ons.