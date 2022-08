Harga Emas Dunia Tertekan 0,08%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas dunia mengalami koreksi pada awal pekan. Harga emas dunia berada pada level USD1.745 sampai dengan USD1.748 per ounce pada pembukaan perdagangan hari ini.Dikutip dari Imvesting.com, Senin, 22 Agustus 2022, harga emas acuan XAUUSD mencapai USD1.745 per ounce atau terkoreksi 1,42 poin atau 0,08 persen. Dalam setahun harga emas dunia sudah terkoreksi 1,9 persen."Emas merayap lebih rendah lagi karena dolar AS terus mendapat dukungan kuat," kata analis di platform perdagangan online Oanda Craig Erlam.Dia mengatakan kebangkitan greenback telah sangat membebani logam kuning yang sudah melihat aksi ambil untung setelah mencapai USD1.800 per ounce.Mata uang dolar AS semakin kuat setelah angka pekerjaan mingguan dan manufaktur AS serta data lainnya semakin kuat.Dolar AS mulai merangkak naik imbas data pekerjaan yang positif. Pada akhir pekan lalu indeks dolar, yang mengadu mata uang AS terhadap euro dan lima mata uang utama lainnya, juga naik, jauh lebih tinggi daripada minyak mentah, mencapai tertinggi lima minggu di 108,14.Kepala strategi SKCharting.com Sunil Kumar DIxit berpikir emas akan mencapai paling banyak USD1.730 di putaran pertama pelemahan ini, dengan penembusan lebih lanjut di bawah USD1.700 jika mata uang paman sam terus menguat.