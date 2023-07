Dipimpin Dow Jones, Wall Street Menghijau

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) kompak menguat pada penutupan perdagangan kemarin. Investor masih memandang prospek kenaikan suku bunga The Fed akan melandai dalam beberapa tahun kedepan.Dikutip dari CNBC International, Selasa, 25 Juli 2023, indeks saham DJIA menguat 0,52 persen, Nasdaq menguat sebanyak 0,19 persen. S&P 500 naik sebesar 0,40 persen.Saham-saham yang menguat adalah Freeport McMohan, Halliburton Co, JD.Com Inc, Tesla Inc, Goldman Sachs, Chevron Corp, JP Morgan Chase. Sementara itu saham-saham yang melemah adalah Intel Corp, Moderna Inc, dan American Express.Pelaku pasar sangat fokus pada keputusan suku bunga Fed. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Namun, investor juga berharap bahwa bank sentral akan mengumumkan jeda yang lebih lama dalam kenaikan suku bunga di masa depan, mengingat bahwa The Fed mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga yang telah berlangsung selama hampir 14 bulan.Skenarionya jeda kenaikan suku bunga yang lama memberikan ruang bagi risky asset seperti saham yang bisa mendorong laju pergerakan bursa saham global.