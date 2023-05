Politikus AS Masih Getol Bahas Kenaikan Plafon Utang, Ada Indikasi Membaik?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat ( AS ) Joe Biden dan Ketua DPR AS dari Partai Republik Kevin McCarthy akan bertemu untuk membahas plafon utang setelah panggilan telepon produktif saat presiden kembali ke Washington McCarthy, berbicara kepada wartawan di US Capitol setelah panggilan tersebut, mengatakan ada diskusi positif tentang penyelesaian krisis dan pembicaraan tingkat staf akan dilanjutkan pada minggu ini."Tim kami berbicara hari ini dan kami akan mengadakan pertemuan besok. Itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, ya," ujar McCarthy dikutip dari Channel News Asia, Senin, 22 Mei 2023.Seorang pejabat Gedung Putih tidak memberikan waktu yang spesifik. Anggota staf dari kedua belah pihak berkumpul kembali di kantor McCarthy di Capitol pada Minggu malam untuk pembicaraan yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Penasihat senior Gedung Putih Steve Ricchetti mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan terus bekerja malam ini.Biden, sebelum meninggalkan Jepang setelah KTT G7 mengatakan dia akan bersedia memotong pengeluaran bersama dengan penyesuaian pajak untuk mencapai kesepakatan tetapi tawaran terbaru dari batas atas Partai Republik tidak dapat diterima.Kurang dari dua minggu tersisa hingga 1 Juni, ketika Departemen Keuangan AS telah memperingatkan pemerintah federal tidak dapat membayar semua utangnya, tenggat waktu yang ditegaskan kembali oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Minggu. Kegagalan menaikkan plafon utang akan memicu default yang akan menyebabkan kekacauan di pasar keuangan dan lonjakan suku bunga.Komentar McCarthy pada Minggu tampak lebih positif daripada retorika yang semakin memanas dalam beberapa hari terakhir, karena kedua belah pihak kembali menyebut posisi pihak lain sebagai ekstremis dan pembicaraan terhenti."Banyak dari apa yang telah mereka usulkan, sejujurnya, tidak dapat diterima," kata Biden dalam konferensi pers di Hiroshima."Sudah waktunya bagi Partai Republik untuk menerima tidak ada kesepakatan bipartisan yang dibuat semata-mata, hanya berdasarkan persyaratan partisan mereka. Mereka juga harus pindah," tegas dia.Presiden kemudian men-tweet dia tidak akan menyetujui kesepakatan yang melindungi subsidi Minyak Besar dan penipu pajak kaya sementara membahayakan bantuan kesehatan dan makanan bagi jutaan orang Amerika.Dia juga menyarankan beberapa anggota parlemen dari Partai Republik bersedia melihat AS gagal bayar atas utangnya sehingga hasil yang menghancurkan itu akan mencegah Biden, seorang Demokrat, memenangkan pemilihan kembali pada 2024.Setelah panggilan Minggu, McCarthy mengatakan meskipun masih belum ada kesepakatan akhir, ada pemahaman untuk menyatukan kembali para negosiator di kedua belah pihak sebelum kedua pemimpin bertemu."Apa yang saya lihat adalah di mana perbedaan kita dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya, dan saya merasa bagian itu produktif," katanya kepada wartawan.Sementara itu, kekhawatiran tentang gagal bayar membebani pasar karena peningkatan batas pinjaman yang dipaksakan sendiri oleh pemerintah diperlukan secara teratur untuk menutupi biaya pengeluaran dan pemotongan pajak yang sebelumnya disetujui oleh anggota parlemen. Pada Jumat, Amerika Serikat dipaksa untuk membayar suku bunga tertinggi dalam tawaran utang baru-baru ini.