Pasar Keuangan 'Pelototi' Risalah Fed hingga Pasar Tiongkok Aktif Lagi

1. Risalah Fed

2. Laba Nvidia

3. Pendapatan ritel

4. Data PMI

5. Pasar Tiongkok aktif kembali

(HUS)

Jakarta: Dalam libur yang dipersingkat minggu depan, investor akan mencermati risalah Federal Reserve terbaru untuk mendapat wawasan baru tentang arah kebijakan moneter.Laba dari produsen chip Nvidia (NASDAQ:NVDA) juga akan menjadi ujian penting bagi demam kecerdasan buatan yang telah membantu penguatan saham-saham Amerika Serikat (AS) dalam beberapa bulan terakhir.Walmart (NYSE:WMT) memulai laba dari peritel terbesar di AS, pasar Tiongkok kembali beraktivitas, dan data PMI akan menjelaskan kekuatan ekonomi global. Berikut lima fokus pasar keuangan di minggu ini, yang dirangkum dari Investing.com:Kalender ekonomi sepi karena dipersingkat libur minggu depan dengan risalah dari rapat Federal Reserve Januari yang menjadi sorotan.Para pengambil kebijakan mempertahankan biaya pinjaman tidak berubah pada rapat 30-31 Januari lalu dan mengindikasikan pemangkasan pada rapat Maret mungkin tidak terjadi.Beberapa pejabat Fed, termasuk Ketua Fed Jerome Powell telah mengindikasikan lebih banyak waktu diperlukan untuk memastikan inflasi berada di jalur yang berkelanjutan kembali ke target Fed dua persen.Pasar saat ini memperkirakan penurunan suku bunga sebesar empat poin tahun ini, dimulai pada Juni, setelah mengurangi spekulasi penurunan suku bunga pascadata pekerjaan, PDB, dan inflasi yang kuat baru-baru ini.Para investor juga akan mendapat kesempatan untuk mendengar dari para pejabat Fed selama minggu ini, termasuk Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic, gubernur Lisa Cook dan Christopher Waller, bersama dengan Wakil Ketua Philip Jefferson. Kalender ekonomi juga menampilkan data existing home sales dan klaim pengangguran awal.Nvidia akan melaporkan pendapatan setelah penutupan pasar AS pada Rabu yang bisa menjadi ujian penting bagi sentimen pasar mengingat ukuran perusahaan dan tempatnya di tengah kegembiraan atas janji finansial AI.Saham Nvidia, yang cip-nya dianggap sebagai standar emas dalam industri kecerdasan buatan, naik lebih dari tiga kali lipat pada 2023 dan telah melonjak sekitar 50 persen sepanjang tahun ini sehingga menjadikannya perusahaan AS terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar setelah Microsoft (NASDAQ:MSFT) dan Apple (NASDAQ:AAPL).Keuntungan Nvidia telah menyumbang lebih dari seperempat naiknya S&P 500 tahun ini. Pembaruan positif terhadap prospek perusahaan Nvidia dapat memicu antusiasme terhadap AI dan memperpanjang rally pasar, tetapi apa pun kekecewaan yang muncul berpotensi berimplikasi luas bagi pasar.Musim laporan keuangan untuk peritel besar AS akan dimulai minggu ini. Walmart diperkirakan akan bersikap hati-hati untuk 2024 saat melaporkan hasilnya menjelang pembukaan pasar pada Selasa.Walmart diperkirakan akan membukukan kenaikan penjualan sekitar USD11 miliar untuk kuartal yang berlangsung dari 1 November hingga 31 Januari, atau naik empat persen.Inflasi masih menjadi beban bagi banyak rumah tangga AS yang menghadapi biaya hidup yang tinggi dan harga-harga konsumen naik lebih dari yang diperkirakan pada Januari, mengikis harapan akan adanya penurunan suku bunga dalam waktu dekat dari Federal Reserve.Dengan harga bahan makanan yang masih jauh di atas tingkat sebelum pandemi, lebih banyak pembeli beralih ke Walmart karena harga makanannya.Dampak kekuatannya di bidang bahan makanan, Walmart diperkirakan akan melaporkan penjualan senilai USD645 miliar untuk tahun fiskal 2024, lebih dari dua kali lipat pesaing terdekatnya.Para analis juga memperkirakan Walmart akan menunjukkan profitabilitas yang lebih kuat berkat biaya rantai pasokan yang lebih rendah dan turunnya harga gas sejak November. Laba bersih diperkirakan akan naik delapan persen.Kekhawatiran akan potensi resesi global telah mereda karena ekonomi AS, dengan pasar tenaga kerja yang kuat, tetap tangguh.Bahkan dengan ekonomi Tiongkok yang lesu dan ekonomi Jerman yang diperkirakan akan merosot tahun ini, data PMI yang akan dirilis secara global pada Kamis akan menunjukkan gambaran di luar AS tidak semuanya suram.Meskipun berada di wilayah kontraksi, PMI zona euro pada Januari mencapai level tertinggi dalam enam bulan dan blok ini terhindar dari resesi di akhir tahun lalu, demikian menurut data PDB terbaru. Data PDB Jerman Q4 dan Indeks iklim bisnis Ifo akan terbit pada Jumat. Sebagai catatan, moral bisnis Jerman cerah bulan lalu.Pasar negara berkembang di luar Tiongkok, terutama India dan Timur Tengah, kuat dan PMI AS kemungkinan tetap berada di wilayah ekspansif setelah mencapai level tertinggi enam bulan di Januari.Pasar-pasar di Tiongkok kembali dibuka dari libur Tahun Baru Imlek selama seminggu pada Senin dengan investor menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Beijing selanjutnya untuk menopang pasar sahamnya yang terpukul.Menjelang periode perayaan ini, pihak berwenang berusaha keras untuk membendung kerugian di saham-saham daratan yang telah merosot ke posisi terendah dalam lima tahun terakhir.Hal ini termasuk menunjuk kepala regulator pasar yang baru, yang dikenal karena sikapnya yang keras dalam mengendalikan risiko.Sebelumnya pada Minggu, bank sentral Tiongkok mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah seperti yang diharapkan dengan ketidakpastian seputar waktu pemangkasan suku bunga the Fed yang membatasi ruang gerak Beijing untuk bermanuver dalam kebijakan moneter.Sementara itu, data terbaru harga rumah baru, yang akan hadir pada Jumat, akan menunjukkan seberapa dalam penurunan di sektor properti yang lemah di negara ini.